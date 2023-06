Ile Maurice: Parlement - Elles défendent leur parti et le PM bec et ongles...

Cette semaine, trois femmes du gouvernement sont sorties du lot avec leur «prestation» au Parlement. De quoi faire de l'ombre à Kalpana Koonjoo-Shah, dont les talents d'oratrice sont connus. Notamment, lorsqu'elle a évoqué «les suppositoires de Navin Ramgoolam» lors d'un congrès...

Elles ont sorti les griffes au Parlement durant la semaine écoulée. Pour défendre la majorité, le Premier ministre ou pour «faire diversion» face aux questions embarrassantes de l'opposition. Teenah Jutton est députée du no 11 (Vieux-Grand-Port/Rose-Belle), Subhasnee Luchmun- Roy et Joanne Tour sont des élues du no 4 (Port-Louis-Nord/ Montagne-Longue). Que sait-on vraiment d'elles ?

Teenah Jutton était chargée de cours à l'Open University of Mauritius, avant de devenir secrétaire parlementaire privé (PPS). Elle possèderait une licence en gestion et finance, une maîtrise en Financial Risk Management et poursuivrait un doctorat en philosophie. Elle aurait aussi son ACCA et... le certificat de l'Alliance française en classe de sixième.

Elle est connue, avant tout, comme l'amie de Vikram Jootun, directeur de la Mauritius Film Development Corporation. «C'est d'ailleurs lui qui l'a aidée à se faire une place au parti soleil. Teenah Jutton avait fait ses débuts dans le paysage politique avec le MSM au no 7 (Piton/ Rivière-du-Rempart) avant d'être muté au no 11 peu avant les élections générales de 2019», explique une source du gouvernement.

Elle ne s'est pas vraiment fait remarquer au Parlement - du moins jamais pour les bonnes raisons - jusqu'à mardi dernier quand il semblerait qu'elle ait voulu emboîter le pas à ses collègues et faire du lèche-bottes à «son» Premier ministre. Avec sa voix et son accent qui n'étaient pas au goût de tous les internautes - si on se base sur les commentaires sur les réseaux - elle a dit ceci, entre autres : «... mais oui, l'honorable Pravind Jugnauth n'est pas à la hauteur de Navin Ramgoolam en ce qui concerne les macareni (sic) macarena party, les coffres-forts ou encore pour lancer des injures à la classe féminine (sic) dan mikro...»

«Teenah Jutton aurait voulu emboîter le pas à ses collègues et faire du lèchebottes à «son» premier ministre.»

Prenant la parole juste après, le député du Parti travailliste, Shakeel Mohamed, n'aura pas manqué de réagir avec son humour habituel. «Just like her colleagues thought that it would be proper to point the finger at the members of the opposition and to teach us our job. And then, there is something that I keep on learning at all ages. It is the ability of people to multitask. Such as herself, she has shown us that she has the ability to photoshop photographs and use photoshopped photographs, it takes techniques...» Il faisait référence à une publication récente sur la page Facebook officielle de la PPS où sa photo a été photoshoppée, la montrant à côté de travaux entrepris au niveau de trottoirs (voir photo ci-contre).

Après que des nombreux internautes ont dénoncé le grossier montage et qu'elle est devenue la risée du web, elle a enlevé la photo des réseaux. Elle a voulu répliquer au député rouge en disant que cela relevait d'une affaire personnelle. «Alors qu'elle est une personnalité publique, que c'était sur sa page publique et qu'elle montrait des travaux publics ?» s'est demandé ironiquement un député de l'opposition. Elle est aussi connue sous le nom de députée «chulchul». Lors d'un congrès du MSM en août 2022, elle avait voulu s'en prendre à l'opposition dans son discours tantôt en créole, tantôt en hindi, «nou ena enn lopozision chulchul». Ce qui avait encore une fois été tourné en dérision sur la Toile.

Mais elle n'est pas la seule à utiliser l'hindi ; c'est le cas de l'ex-animatrice de Radio Plus du temps où elle lançait la phrase «bahut bahut kado» sur les ondes. Subhasnee Luchmun-Roy s'est aussi fait remarquer mardi, une première fois pendant la question d'Eshan Juman sur l'incident entre un habitant de Montagne-Longue et Joe Lesjongard pendant une fonction officielle dans cette localité. L'ex-animatrice voulait surtout savoir du Premier ministre si cet habitant était défendu par un avocat proche du PTr. «Enn so bann prop mandan finn arété ek sa ki li trouv pli inportan dimandé?», se demande un habitant de Terre-Rouge.

Mais c'est sa question sur le cuivre, adressée à Pravind Jugnauth pour enfoncer Sherry Singh visiblement, qui a été largement commentée. Nombreux mettent en avant une question plantée au préalable. Comme avec Kavi Doolub et les médicaments de Navin Ramgoolam. «Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Ces questions sont bien souvent évitées par les autres backbenchers mais Subhasnee Luchmun-Roy semble toujours là au bon moment. Moins active sur le terrain, elle serait plus occupée à servir Lakwizinn», explique la source proche du gouvernement.

Sur le terrain, ses mandants expliquent qu'elle est ici et là mais donne de «fausses assurances». Comme aux commerçants de Terre-Rouge sur le projet de drains qui n'aboutit pas et impacte leur travail depuis plus d'un an. À Ste.-Croix aussi, elle avait donné l'assurance aux habitants de l'allée Père-Laval que les problèmes d'inondations seraient résolus en démolissant un mur, mais presque deux ans après, il n'en est rien.

Hormis les questions «plantées» comme l'affirment les détracteurs, elle défend «son gouvernement» en conférence de presse et va même jusqu'à faire la leçon aux journalistes alors qu'elle ne l'a jamais été de toute sa vie, ironisent des internautes. La détentrice d'un postgraduate diploma en communication et relations publiques de l'université de Technologie de Maurice, leur avait demandé de vérifier et contre-vérifier les sources, mais s'était aussi interrogée sur leur motivation. «Que sait-elle du journalisme ?» s'interrogent plusieurs journalistes depuis.

Sa colistière Joanne Tour, d'habitude très discrète, s'est prêtée elle aussi au jeu mardi pour des questions supplémentaires «complaisantes», à deux reprises. Une première fois lors de la question d'Eshan Juman toujours sur l'arrestation d'un citoyen lors d'une fonction officielle (NdlR, le lancement d'un home solar project). Elle a voulu en savoir plus sur ce projet et son financement.

Puis une deuxième fois contre Sherry Singh dans la question du cuivre de Luchmun-Roy. Elle voulait savoir du Premier ministre si l'ex-CEO de MT possédait un compte bancaire à l'étranger. Pravind Jugnauth a répondu qu'il n'a pas de compte à l'étranger tout en menaçant que la vérité éclaterait bientôt. Menace lancée à Sherry Singh depuis longtemps déjà...

Joanne Tour possède une licence en marketing communication et une maîtrise en business administration. L'habitante de Mont-Choisy a fait son entrée en politique en 2019, avec l'appui du père Grégoire, indique-t-on dans son parti. Pendant la campagne électorale dans sa circonscription, l'on se rappelle d'elle comme un personnage effacé évoluant dans l'ombre de Subhasnee Luchmun-Roy qui était plus à l'aise grâce à son métier d'animatrice. L'on chuchote que Joanne Tour n'aura visiblement pas de ticket aux prochaines législatives. Quant à l'autre députée du no 4, une potentielle candidate qui aurait presque le même profil qu'elle pourrait se positionner, reste à voir...