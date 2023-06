Ile Maurice: Varsha Singh, l'épouse de Sherry Singh - «La perquisition chez nous a été un événement traumatisant»

L'épouse de l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Varsha Singh, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions - par écrit. La mère de famille a passé deux nuits en cellule policière après son arrestation par la Special Striking Team. Sherry Singh et elle ont été inculpés provisoirement de blanchiment d'argent avant d'être libérés sous caution...

Vous avez toujours été très discrète, vous attendiez-vous à être propulsée au-devant de la scène et dans de telles circonstances ?

Effectivement, je suis une personne très discrète de nature, me tenant toujours loin des projecteurs. Les récents événements ont bien sûr chamboulé mon petit monde.

Parlez-nous de vous. Que faites-vous dans la vie ? Qui est Varsha Singh ?

Je suis une maman comblée, une épouse très fière et une femme qui jongle constamment entre sa vie familiale et professionnelle. Je détiens un MBA et je suis femme entrepreneure depuis 2003.

Votre compte en banque est plutôt bien garni...

Je dirai plutôt «gelé»....

Comment s'est passée cette perquisition de la SST à votre domicile et l'arrestation ?

Une demeure familiale est toujours sacrée pour ceux qui y habitent. Donc, ce fut un épisode traumatisant car notre intimité, notre coin privé, notre vie familiale ont été envahis. Le plus dur était de s'assurer que notre petite fille ne soit pas affectée par cet événement. Je dois avouer cependant que la majorité des policiers ont agi décemment lors de la perquisition.

Comment se sent-on quand on est enfermée dans une cellule policière pendant deux jours ?

C'est comme si votre monde s'est subitement arrêté. On n'a plus la notion du temps. On ne sait plus quoi penser. Pendant que les puces vous dévorent, vous pensez à vos êtres chers. Le plus dur, c'était de ne pas savoir si ma fille et mon époux se portaient bien. Malheureusement mes parents ne sont plus de ce monde mais heureusement je savais que je pouvais compter sur ma belle-famille et mes amis proches. Pendant cette épreuve, j'ai gardé la foi et j'ai beaucoup prié.

Aujourd'hui, êtes-vous remise de cet événement? Comment votre enfant de 4 ans a-t-elle vécu cela ?

Arya est une petite fille forte comme son papa et sa maman. Ses grands-parents ont fait de leur mieux pour qu'elle soit toujours occupée pendant notre incarcération. Mais les enfants ont leur instinct. Ils savent quand quelque chose n'est pas normal et donc, malgré les efforts de tout un chacun, cet épisode a définitivement eu un impact certain sur elle, comme sur tout enfant. Mais elle s'en remettra.

Avez-vous toujours peur ?

C'est plus un feeling d'appréhension et d'injustice.

Et votre époux dans tout cela ? Comment va-t-il ?

Sherry est avant tout un homme de conviction. Il demeure focalisé sur sa mission à vouloir contribuer à construire une île Maurice meilleure. Il est convaincu qu'il ne faut pas mélanger la vie politique et la vie personnelle et qu'il faut à tout prix éviter de sombrer dans des conflits personnels.

L'année dernière vous louiez une maison à Ebène, combien de temps a-t-il fallu pour construire d'Au Bout du Monde ?

Cinq ans.

Elle a coûté combien cette maison ?

Je n'ai jamais vu une maison susciter autant d'intérêt. Elle avait été exposée dans les médias, avec photos, images de drones, émissions radio, et encore plus après avec cette perquisition. J'espère que cela s'arrête une bonne fois pour toutes et que ma famille puisse vivre tranquillement.

Varsha Singh n'a pas tenu à répondre aux questions suivantes pour le moment. Nous les publions par souci de transparence...

Sherry Singh est dans le collimateur du pouvoir semble-t-il depuis ses révélations sur l'affaire «sniffing» notamment. Avez-vous l'impression que votre vie a radicalement changé depuis ? Si oui, de quelle manière ? (SS avait beaucoup parlé de répercussions, représailles et autres...)

Pravind Jugnauth affirme qu'il n'est jamais venu chez vous... Est-ce vrai ?

Il y a aussi le gel de vos avoirs. Comment faites-vous pour vivre au quotidien ?

Sherry Singh s'est aussi lancé dans l'arène politique avec la création de One Moris. Le soutenez-vous dans cette démarche ? Et vous, comptez-vous vous y lancer aussi ?

Parlons de l'affaire de vol de cuivre. Quel est votre avis dessus ? Pourquoi pensez-vous que le gouvernement a attendu tout ce temps pour «agir»?

Jusqu'où ira la guerre entre les Singh et les Jugnauth ?