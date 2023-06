Ile Maurice: Navinsingh Gajadhur, celui qui veut travailler

Notre photographe Dev Ramkhelawon a capturé l'image saisissante de Navinsingh Gajadhur, hier. Installé dans une modeste maison de fortune, construite avec des feuilles de tôle, du plastique et divers matériaux récupérés, Navinsingh vit sur un terrain situé à Laventure, dans l'est du pays. Son regard exprime à la fois la détermination et l'appel à l'aide. En effet, en tant que soudeur de profession, il aspire à trouver un emploi stable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins.

À seulement 28 ans et sans attache familiale, Navinsingh confie que les temps sont durs, surtout lorsqu'on se retrouve sans le moindre sou en poche. Il cherche activement une opportunité de travail qui lui offrirait la stabilité financière tant espérée. Son talent et son expérience en soudure font de lui un candidat prometteur, prêt à relever les défis qui se présentent à lui.

Malgré les difficultés qu'il rencontre, Navinsingh conserve une lueur d'espoir. Il croit fermement en sa capacité à surmonter les obstacles et à améliorer sa situation. Son désir ardent de travailler dur et de devenir indépendant le pousse à rechercher activement des opportunités dans le domaine de la soudure. En partageant son histoire, Navinsingh souhaite sensibiliser les autorités et la société dans son ensemble sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes talents comme lui. Il espère que des mesures seront prises pour offrir des opportunités d'emploi et de développement aux personnes motivées et déterminées à réussir.

Navinsingh Gajadhur incarne l'esprit de résilience et d'espoir, et il inspire ceux qui croisent son regard à ne jamais abandonner leurs rêves, malgré les difficultés. Il représente une voix parmi tant d'autres, clamant haut et fort : «Je veux travailler, je veux contribuer, je veux réussir.»