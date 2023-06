Ile Maurice: Bandes-son chocs de Vimen Sabapati - Les policiers seront bientôt interrogés

Leurs noms ont été cités, vendredi, dans les bandes sonores remises par Vimen Sabapati après avoir juré un affidavit - et diffusées par la presse. Le «dénonciateur» avait été arrêté en mai par la Special Striking Team (SST), de l'ASP Jagai et 10 kg d'héroïne retrouvés dans un sac de sport.

Les policiers dont les noms sont mentionnés dans ces bandesson se retrouvent ainsi propulsés au-devant de la scène. Parmi : le constable Denis Anne et l'inspecteur Sevanandee. Si le constable Anne était jusqu'ici «pratiquement» inconnu au bataillon, l'inspecteur Sevanandee s'est illustré lors de l'arrestation de John Brown. Ce dernier, un habitant de Cité Ste-Claire avait affirmé avoir été victime de «planting». Du coup, une source au QG de la police nous confie que les deux policiers seront bientôt interrogés...

Le constable Anne est le chauffeur du Deputy Commissionner of Police (DCP) Choolun Bhojoo. Le nom du constable est mentionné dans les bandes sonores, pour avoir rencontré le suspect Vimen Sabapati, arrêté le 3 mai 2023. Le constable Anne compte plusieurs années de service dans la police au sein de plusieurs unités. Selon ses collègues, il a excellé dans ses tâches.

Cet homme d'une cinquantaine d'années a été affecté à la VIPSU, à l'ERS, à la SSU, avant d'atterrir à l'ADSU. Il a été muté, en 2017, en tant que garde du corps du commissaire des prisons, Vinod Appadoo, après que ce dernier avait reçu des menaces de mort. En 2020, il le suivra lorsque Vinod Appadoo devient conseiller au bureau du Premier ministre. L'avocat Rama Valayden avait déjà mentionné le nom du PC Anne au tribunal de Moka, dans l'affaire Kistnen, évoquant une polémique sur cette garde rapprochée de Vinod Appadoo...

Quant à l'inspecteur Harry-Krishna Sevanandee, il a déjà fait parler de lui, en 2020 également, dans l'arrestation de John Brown. Le policier d'une quarantaine d'années a intégré la force policière en 2001. En avril 2020, l'inspecteur fait une descente à Cité Ste.-Claire et arrête le présumé trafiquant. Peu après, il est muté à l'ADSU Ouest avec l'ASP Jagai. Ils effectueront plusieurs descentes dont l'arrestation de trois personnes à Tamarin après la saisie de 10 kg de cannabis. En octobre 2021, le nouveau CP Anil Kumar Dip signe plusieurs transferts et l'inpsecteur Sevanandee atterrit à la Special Supporting Unit.

Vimen Sabapati : l'ascension fulgurante qui laisse perplexe

L'ascension fulgurante - trop fulgurante pour certains - de Vimen Sabapati a attiré l'attention de plus d'un. Ce dernier, qui était autrefois marchand de roti, jouit maintenant d'une fortune évaluée à des millions de roupies. Autrefois, cet entraîneur national, ne possédait qu'une moto et maintenant, il circule en Range Rover ou Ford Raptor.

Cet habitant de Vacoas serait aussi proche d'un homme politique. Entraîneur de Muay Thai, Vimen Sabapati a aussi une compagnie de sécurité, gère une salle de sport et a un magasin. Ce dernier est aussi connu des services de police, après une agression lors d'un concert au stade Anjalay Coopen, en 2017. Un téléphone portable avait été retrouvé dans sa cellule, au poste de police de Rivière-du-Rempart.

Cette fois également, un portable a été retrouvé dans sa cellule à Alcatraz, jeudi. Le constable Perianen a été arrêté dans cette affaire, sous une charge provisoire de conspiracy et il a comparu devant la Bail and Remand Court, hier. Un deuxième policier, le constable Nowzadick a été arrêté par la SST, vendredi, après que des documents confidentiels ont été retrouvés en sa possession.

Son arrestation est également liée à Vimen Sabapati. L'inspecteur Coothen, responsable de la cellule de communication de la police, explique qu'au QG de la police, ils ont pris connaissance des allégations faites dans la bande sonore. Ils attendent le pendrive pour confirmer l'authenticité du contenu. «Il y aura une enquête en profondeur et les différents protagonistes été cités dans cette affaire seront appelés à répondre de leurs actes. La police lance aussi un appel à ceux qui détiennent des informations qui peuvent aider la police à faire la lumière sur cette affaire.»

Communiqué du CP Anil Kumar Dip

Dans un communiqué émis hier, Anil Kumar Dip explique qu'il a pris connaissance des bandes sonores. Son équipe a pris note des propos diffusés. Il rassure le public qu'une enquête sera initiée pour faire la lumière sur tout abus de pouvoir ou actes illégaux dont des policiers auraient pu se rendre coupables. Il lance aussi un appel à Nawaz Noorbux afin qu'il lui remette le pendrive. L'enquête sera faite en toute transparence et la police ne compte pas baisser les bras dans sa bataille contre le trafic de drogue, assure-t-il.

Le pré-mesure de Jagai

L'ASP Ashik Jagai a fait une entrée par mesure de précaution, vendredi, avant la diffusion des bandes sonores. Il explique avoir eu des renseignements que des bandes sonores allaient être diffusées par les médias et que cela porterait atteinte à sa réputation et celle de son équipe.

Des fusils de chasse retrouvés à Beaux-Songes

Selon l'inspecteur Sevanandee, qu'on peut entendre dans les bandes sonores, cinq fusils avaient été retrouvés le samedi le 23 janvier 2021, aux abords de la rivière à Beaux-Songes. Seuls trois avaient été déclarés officiellement, elles contenaient avec 27 balles. L'ASP Jagai et l'inspecteur Sevanandee, qui étaient à l'époque à la brigade antidrogue de l'Ouest, avaient fait cette découverte. Deux des fusils ne portaient pas de matricule et leurs numéros de série avaient été effacés. Seul le pistolet de la marque Adler en portait un.

Lors de la conversation enregistrée, on peut entendre l'inspecteur Sevanandee - dont la voix a été authentifiée par nos confrères de TéléPlus - affirmer qu'une des deux autres armes retrouvées ce jour-là, a été par la suite «plantée» lors de la descente chez Raquel Jolicoeur, chanteur d'Armada 666. Il l'aurait reconnu grâce à une photo publiée sur le site du Defimedia.

«Pin anba barel la ti kassé, monn trouv sa», aurait-il affirmé à Vimen Sabapati. Raquel Jolicoeur avait été arrêté le 2 mai 2022 par les hommes de l'ASP Jagai, pour possession d'héroïne dont la valeur marchande était estimée à Rs 10 M, mais aussi pour possession d'une arme à feu, de munitions et d'explosifs. Ce dernier, toujours en détention, est sous le coup de trois accusations provisoires sous la Prevention of Terrorism Act, trafic de drogue et possession illégale d'arme. L'habitant de Roche-Bois a toujours affirmé avoir été victime de planting.

Xavier-Luc Duval : «L'heure est grave»

Réagissant à la diffusion des bandes sonores, le leader de l'opposition et du PMSD a affirmé hier : «J'ai écouté les bandes sonores diffusées par les médias vendredi soir et comme toute la population, je suis choqué, mais pas surpris par les allégations faites. Nous réclamons une enquête indépendante menée par une police étrangère immédiatement pour faire la lumière sur ces allégations et trouver des structures pour remplacer l'ADSU et la SST. Je suis certain que la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis seront trop heureux de nous aider.

Je répète ce que j'ai toujours dit : le rapport Lam Shang Leen sur la drogue doit être pris très au sérieux. Je réclame aussi l'application des recommandations faites par le comité pour la réforme de la force policière, plus particulièrement sur la formation et les équipements, que j'ai moi-même présidé en tant que Deputy Prime Minister.» Xavier-Luc Duval ajoute : «D'ailleurs, je rappelle que lors de ma PNQ de juin 2022 sur l'ADSU, il avait été révélé que les 120 grosses saisies de drogue n'avaient généré que trois condamnations durant les cinq dernières années. C'est au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir d'urgence la confiance des Mauriciens dans la force policière.»