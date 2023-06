Algérie: Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de deux projets de loi portant règles de prévention, d'intervention et de limitation des risques liés aux catastrophes, et Code de procédures civile et administrative, outre des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi portant règles de prévention, d'intervention et de limitation des risques liés aux catastrophes, et Code de procédures civile et administrative, et à la présentation d'exposés notamment sur : des axes d'un projet de loi-cadre sur la lutte contre le faux et l'usage de faux, le programme complémentaire dédié à la wilaya de Djelfa, et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctionnaires activant dans les wilayas du Sud", lit-on dans le communiqué.