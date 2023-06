Ile Maurice: Augmentation du Repo Rate - Le couple Balkee contraint de vendre sa maison...

Leur cas interpelle. Bhavish et Nishta avaient un rêve : devenir propriétaires d'une maison. Mais de déboire en déboire, ils se retrouvent désormais à devoir la vendre. Le coup de massue final? L'augmentation du taux directeur.

Le cas de ce couple a été cité à l'Assemblée nationale mercredi dernier par Ehsan Juman lors des débats budgétaires. Ce qui a interpellé le ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Bhavish et Nishta Balkee, un jeune couple dans la trentaine, se retrouvent dans une situation difficile. La principale raison en est l'augmentation du taux directeur Repo Rate, qui a atteint 4,5 %. De nombreux Mauriciens, en particulier les jeunes, se trouvent dans la même situation que ce couple, qui réside à Calodyne.

Bhavish a émigré en Angleterre à un jeune âge et a occupé le poste de directeur de la conception dans une entreprise. Ses parents étant à Maurice, il décide de rentrer au pays pour vivre près d'eux. Il revient en 2016 et épouse Nishta deux ans plus tard. Comme beaucoup de jeunes, ils aspirent à posséder leur propre maison. Bhavish et Nishta, assistante comptable, décident donc de contracter un prêt auprès d'une banque commerciale en 2019. Leurs revenus mensuels s'élèvent à environ Rs 92 000, et ils décident d'emprunter une somme de Rs 4,6 millions pour acquérir un terrain sur lequel ils construiront leur maison. Leur remboursement mensuel du prêt s'élève à environ Rs 40 000.

Ensuite, la pandémie de Covid-19 survient et ralentit la construction. Le père de Bhavish, qui soutenait le couple dans la construction, trouve une fin tragique dans un accident de la route. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le couple est confronté à un problème supplémentaire : l'augmentation des prix des matériaux de construction. Ils ont triplé. Par exemple, explique Bhavish, une barre d'aluminium qui coûtait Rs 4 500 est passée à Rs 14 000 !

Ainsi, l'argent emprunté ne suffit plus. Le couple tente de renégocier le prêt pour obtenir un montant supérieur, mais la banque refuse. Il se tourne alors vers une autre banque qui décide de racheter le prêt initial avant de leur accorder un prêt de Rs 8 millions. Le prêt s'étend sur 30 ans, avec un taux d'intérêt de 2,8 % la première année, qui passera à 3,25 % les années suivantes. Le remboursement est légèrement supérieur et s'élève à environ Rs 42 000.

Cependant, avec l'augmentation du taux directeur à 4,5 %, le couple doit trouver plus d'argent pour rembourser le prêt. Ainsi, le remboursement mensuel passe à Rs 56 000. Comme Bhavish avait également un prêt personnel, il devait trouver encore Rs 8 000. Au total, ce couple doit actuellement rembourser Rs 71 000, frais d'assurance inclus. Avec leurs revenus actuels dépassant légèrement Rs 92 000, ils se retrouvent avec un peu plus de Rs 20 000 à la fin du mois. Entre-temps, le couple a eu un bébé et leurs dépenses ont augmenté.

Un autre malheur a frappé ce couple. Bhavish et Nishta ont été victimes d'une escroquerie. Une femme s'est engagée à aménager leur cuisine et à fabriquer des portes pour l'intérieur. Elle a disparu avec Rs 250 000 sans avoir terminé les travaux. Et lorsque Bhavish a attiré l'attention des gens sur cette escroquerie dans un post sur sa page Facebook, cette femme a osé le poursuivre pour diffamation.

Découragé, le couple a décidé de vendre leur maison. Cependant, il n'est pas facile de trouver des acheteurs, car les potentiels acquéreurs auront également recours à des prêts, mais avec l'augmentation du taux directeur, ils se retrouveront dans la même situation difficile. Si Bhavish et Nishta ont décidé de parler, c'est pour lancer un appel aux autorités afin de trouver des solutions pour les jeunes qui se sacrifient pour acquérir une maison...