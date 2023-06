Ile Maurice: Tout-à-l'égout - Nouveaux projets à Roche-Bois et Baie-du-Tombeau

Kasé réfer ! C'est ce que compte faire la Waste Water Management Authority (WWMA) dans le projet visant à installer une station de pompage à Roche-Bois et un centre d'épuration à Baie-du Tombeau.

La WWMA a soumis une demande d'Évaluation d'Impact Environnemental (EIA) avec une exemption de recherche pour faciliter les travaux. En effet, ce projet d'amélioration et d'expansion vise à étendre la couverture du réseau tout-à-l'égout à un plus grand nombre de foyers qui ne sont pas encore raccordés dans la région de Roche-Bois et de Baie-du-Tombeau. Le site de Baie-du-Tombeau sera situé à 1 km de la zone urbaine, avec des usines, des entrepôts, des bureaux et des zones résidentielles.

Ce projet permettra la construction d'un tout nouveau réseau destiné à recevoir les eaux usées des foyers, ainsi que des camions-citernes domestiques et industriels. La nouvelle station de pompage sera directement reliée au centre d'épuration de Baie-du-Tombeau, qui comprendra une sous-station pour la gestion des eaux usées. Selon les plans d'expansion, la station de pompage de Roche-Bois couvrira une superficie de 6 500 m2 , tandis que le centre de traitement des eaux usées de Baie-du-Tombeau s'étendra sur 73 300 m2 . Une route d'accès sera construite pour relier les deux sites et sera surveillée 24/7 pour des raisons de sécurité.

Les nouvelles installations seront plus grandes avec une plus grande capacité. Ce projet, financé par plusieurs bailleurs de fonds, vise à accroître la capacité de traitement des eaux usées à Maurice. Cependant, le projet a pris du retard. Pour la phase de construction et de gestion du projet, une société sera chargée des deux sites selon le modèle Build Operate and Transfer. Une fois le contrat attribué, le projet devrait être achevé en 22 mois.

Il convient de noter que cette partie de la capitale compte plusieurs zones résidentielles. Les eaux usées sont actuellement rejetées dans des canaux, puits d'absorption et fosses septiques, mais ces solutions sont temporaires. En raison des retards accumulés par la WWMA dans des projets tels que Grand-Baie, Pailles, Baie-du-Tombeau, les Plaines-Wilhems, entre autres, les foyers ont dû faire appel à des camions-citernes pour l'évacuation des eaux usées ou les rejeter dans les canaux.

Face à ces problèmes et aux critiques du bureau de l'Audit, la WWMA relance le projet de manière définitive. Cette fois sera-t-elle la bonne ? L'avenir nous le dira.