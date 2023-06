Algérie: L'hommage du Président de la République à l'USMA, un encouragement pour d'autres consécrations

ALGER — Les joueurs et les membres du staff technique de l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) de la saison 2022-2023, ont salué l'hommage que leur a rendu dimanche le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une cérémonie au Palais du Peuple à Alger, estimant que cela constitue "un encouragement et un soutien moral pour d'autres réalisations et consécrations à l'avenir".

Les joueurs et le staff technique de l'USM Alger ont affirmé, dans des déclarations à l'APS que "cette belle initiative du Président de la République leur insufflera un soutien supplémentaire, et les encouragera davantage pour obtenir d'autres résultats dans les prochains rendez-vous sportifs".

Pour le gardien de but du club algérois Mohamed Amine Zémamouche, "cette initiative va nous stimuler davantage pour décrocher d'autres titres. La victoire en Coupe de la CAF était en quelque sorte un devoir national que nous avons accompli de la meilleure des façons. C'est également un encouragement pour les autres clubs afin de suivre le même parcours".

Le milieu de terrain Tahar Benkhelifa abonde dans le même sens, en soulignant que cette cérémonie "constitue une autre motivation pour continuer sur le chemin des victoires, et donner de la joie à nos supporteurs et au peuple algérien. La Coupe de la CAF est un rêve qu'on a concrétisé après un dur travail physique et technique. La joie était indescriptible. Il nous reste la Super Coupe continentale à disputer. Nous remercions nos fans en leur demandant de continuer à nous soutenir".

Pour sa part, l'entraîneur Abdelhak Benchikha a souligné que la cérémonie présidée par le Chef de l'Etat en l'honneur de l'USM Alger et ses différents encadrements "constitue un grand honneur dont nous sommes fiers. C'est un stimulant pour la jeunesse dans son parcours lors des prochaines échéances sportives. C'est un encouragement moral pour les joueurs afin de porter très haut l'étendard de l'Algérie dans les prochaines manifestations mondiales".

L'entraîneur-adjoint, Farid Zemiti a chaleureusement remercié le Président de la République pour cette belle initiative en déclarant: "Nous avons remporté cette Coupe de la CAF, après un parcours difficile et pénible. Sincèrement, nous méritons cette consécration, et cette attention du Président va nous stimuler davantage pour réaliser d'autres performances".

Le président du Conseil d'administration du club professionnel de l'USM Alger, Sid Ahmed Arab a loué cette "belle tradition du Président de la République qu'il n'a cessé de poursuivre pour le bien de la Jeunesse et des sportifs. Nous avons fait l'objet d'une grande attention de la part du président Tebboune que nous remercions infiniment, en attendant de remporter la Super Coupe".

Le président de la Fédération algérienne de Football (FAF), Djahid Zefizef a salué de son côté cette initiative: "elle donne la satisfaction à tous les présents. Nous somme ici pour partager la joie de l'USM Alger, parce que c'est un sacre algérien et continental qui hisse le football national au rang de grand pôle du continent africain".

Le Président Tebboune a honoré dimanche au palais du Peuple, le club de l'USM Alger, pour son premier sacre africain, la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2022-2023.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique d'encouragement du Président de la République pour la promotion du sport algérien dans toutes les disciplines