Tunisie: Ligue 1/Play-Off 11e Jourrnée - CSS-USBG : le duel à distance

Le Club Sportif Sfaxien et l'US Ben Guerdane sont plus que jamais en lice pour les places d'accessit. Quant à l'OB et l'UST, ils ne se font pas trop d'illusions en l'état.

Les deux dernières rencontres comptant pour la 11e journée du play-off se dérouleront cet après-midi. Et autant que les deux grands formats d'hier, ceux d'aujourd'hui ne manqueront pas d'intérêt. Ainsi, privé de son antre fétiche du Boujemaa Kmiti, l'OB se produira à Radès où les Cigognes croiseront le fer avec le CSS. Si pour l'Olymique Béja, l'objectif immédiat est de rester dans le sillage de son adversaire du jour, pour les Sfaxiens, il s'agit de rattraper le wagon des meneurs, visibilité continentale oblige.

Trois points séparent aujourd'hui les deux équipes. Et si l'OB pouvait ne pas se faire d'illusions, le CSS est quant à lui concerné par les places d'accessit et tentera d'enchaîner pour fondre sur l'USBG qui sera à l'épreuve de la lanterne rouge. Notons enfin que dans le cadre de la campagne de soutien lancée à l'occasion du 95e anniversaire du Club Sportif Sfaxien, quelque 56 000 dinars ont été collectés. Cette somme, récoltée grâce au site dédié à la campagne en plus des tickets de soutien mis en circulation servira à alimenter les caisses du club.

Une victoire et ça repart pour l'USBG !

Outre l'explication entre l'OB et le CSS programmée au stade Hamadi Agrebi, au stade 7 mars de Ben Guerdane, l'USBG recevra l'UST. Avantage aux locaux pour cette rencontre, sachant que l'UST ne semble pas être motivé par ce match, alors qu'elle avait foulé le synthétique de son stade gonflée à bloc quelques jours auparavant face au CA.

Explications : selon certains échos de Tataouine, après la parité contre le Club Africain, plusieurs joueurs de l'UST auraient pris la décision de faire l'impasse sur ce match en raison du non-versement de leurs émoluments. Dans la foulée, l'exécutif de l'UST aurait mandaté un huissier pour constater cette absence. Bref, l'USBG semble avoir un boulevard devant lui et les trois points ne devraient pas être difficiles à récolter ! Rappelons enfin que Ben Guerdane est fortement concernée par la course aux places d'accessit. Bref, une victoire et ça repart pour l'USBG !