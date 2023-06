Tunisie: Naissance de l'Alliance Internationale des CFO - S'unir pour faire face aux enjeux de la profession

L'Alliance internationale des dirigeants financiers est née.

Selon son président, Emmanuel Millard, la naissance de cette organisation, première en son genre, marque la vie de la profession financière qui connaît, aujourd'hui, un certain nombre de bouleversements induits par la crise économique.

Pour la profession financière, c'est un rêve qui se concrétise : l'Alliance internationale des dirigeants financiers est née. Douze associations nationales représentant une vingtaine de pays se sont réunies pour signer les statuts de cette nouvelle organisation qui a vu le jour vendredi 9 juin à Tunis.

Émanant de la volonté de plusieurs pays de s'unir pour relever les nouveaux défis qui s'imposent à la profession financière, cette initiative internationale oeuvrera à promouvoir la coopération et l'échange d'expériences et de connaissances entre les financiers et les contrôleurs de gestion du monde entier. Selon le président de l'Alliance, Emmanuel Millard, la naissance de cette organisation, première en son genre, marque la vie de la profession financière qui connaît aujourd'hui un certain nombre de bouleversements induits par la crise économique.

Les nouveaux défis à relever

L'Alliance veillera, ainsi, dans une logique de solidarité internationale, à intégrer toutes les nouvelles évolutions qui touchent la profession financière, notamment en termes de durabilité. «Aujourd'hui, tous ces défis se mondialisent. Donc, il nous semblait important avec les collègues marocains, tunisiens, africains, européens et américains d'essayer de réfléchir ensemble à un certain nombre de questions, solutions et réponses. On a commencé à le faire en abordant les sujets de durabilité, la RSE et l'ESG. On a aussi travaillé sur la question de taxation internationale et on a réussi ensemble à émettre un certain nombre de propositions.

On s'est dit qu'ensemble on peut porter plus haut et plus fort nos revendications et propositions », a-t-il affirmé dans une déclaration accordée à La Presse. Pour le président de l'organisation, cette Alliance, qui représente plusieurs dizaines de milliers de membres, constitue aujourd'hui une force de frappe et de proposition et devra jouer le rôle d'interlocuteur vis-à-vis des organisations internationales et des gouvernements. « C'est important de faire entendre la profession.

Nos métiers sont essentiels, aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'entreprise mais aussi dans le fonctionnement international », a-t-il poursuivi.

Reconnaître la profession DAF au niveau international

Le certificat international des DAF, qui devrait permettre aux responsables financiers d'exercer leur métier dans n'importe quel pays du monde, est l'un des projets phares sur lesquels se penchera l'Alliance, dans la période à venir. C'est ce qu'affirmé le président de Dfcg France, mettant en avant la nouvelle approche adoptée par l'organisation dans sa gestion des sujets qu'elle traitera. «La réflexion autour d'une certification internationale du dirigeant financier est un sujet qui va nous occuper [...]

L'idée est de trouver des moyens pour reconnaître notre profession, pour que demain un collègue tunisien puisse faire valoir cette certification s'il veut travailler en France, en Allemagne ou au Maroc... On voudrait briser cette barrière et faire en sorte que cette certification CFO soit vraiment un pas en avant énorme pour la profession », a-t-il indiqué. Les instigateurs de cette initiative affirment être convaincus du rôle que jouera cette organisation dans le renforcement des liens économiques et financiers entre les pays ainsi que dans le développement durable.