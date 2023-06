Tunisie: CA-USM (1-1) - Un nul au goût de défaite

Une parité qui laisse un boulevard pour le leader, alors que tout reste possible pour les places d'accessit.

Play-off -- 11e journée. Stade Hamadi-Agrebi de Radès. CA-USM (1-1). Buts de Abdelkader Boutiche (70') et Hamdi Laabidi (85'). Arbitrage de Khalid Alturais (Arabie Saoudite) assisté de Hichem Refai et Fayçal Al Kahtani. Arbitre VAR : Majed Alshamrani (Arabie Saoudite). Assistant VAR : Raed Al Zahrani. Quatrième arbitre : Bakri Abdessamed. Commissaire du match : Ferid Sahli.

CA : Moez Hassan, Edem Taoues, Rami Bédoui, Taoufik Cherifi, Skander Laabidi, Ahmed Khélil, Wissem Ben Yahia, Chiheb Laabidi, Zouhaier Dhaouadi, Youssef Snana, Hamdi Laabidi.

USM : Bechir Ben Said, Iheb Khefacha, Ousmane Ouattara, Wael Ben Othmane, Hichem Baccar, Alaeddine Dridi, Abdelkader Boutiche, Houssem Tka, Haikél Chikhaoui, Driss Mhirsi, Boubacar Traoré.

De retour dans son fief de Radès et revanchard après avoir accusé le coup à Tataouine, le CA a croisé hier l'USM, redevable d'une réaction et d'une reprise en main suite à son raté face au leader étoilé. Ce faisant, outre l'obligation de riposter et d'interagir après l'épilogue de la ronde précédente, les deux clubs savaient qu'à ce stade de la compétition, places d'accessit obligent, tout autre résultat qu'une victoire les exposerait à des conséquences en fin de parcours. Voilà pour l'état des choses et le tableau ainsi brossé ne laissait donc planer aucun doute sur les intentions des uns et des autres.

Place à présent au contenu du match. Un CA conquérant, un CA dominant mais un CA à qui il manque le dernier geste lors de cette première mi-temps où Ben Yahia et surtout Khélil, assez productif, on tenté, en vain jusque-là. Volet Bleus, les hommes de Imed Ben Younes ont buté sur un Moez Hassen concentré et on en restera là pour ce premier half.

Fin de match haletante

Même scénario de retour de pause avec un CA volontaire et une USM bien disposée sur le terrain mais surtout vive et rapide en situation de relance. Après un gros quart de jeu où la match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, à 20 minutes de la fin, Boutiche débloque le résultat et l'USM mène désormais à Radès face au CA. A partir de là, le CA se rue à l'attaque et l'USM résiste et pas seulement. 85', le CA revient de loin mais l'USM aurait pu par la suite remporter la mise n'eût été le manque de précision de Baccar. Bref, au final, voilà un nul qui fait les affaires du leader.