Tunisie: Tourisme écologique - Matmata et Gabès valent le coup...

La Tunisie a la chance de réunir trois grands domaines naturels qui peuvent donner lieu à un grand tourisme écologique.

Le domaine atlasique, continental et montagneux, la faune spécifique et les espèces arbustives et végétales, les habitats et les niches écologiques éparpillées ici et là seraient en mesure de garantir une vraie renaissance du tourisme tunisien si l'on parvient à les exploiter comme il se doit.

A Matmata, ville relevant du gouvernorat de Gabès, dans le Sud-Est tunisien, l'héritage berbère constitue une composante essentielle du patrimoine tunisien. Il marque certaines régions du pays, principalement celle de Matmata qui occupe la partie nord d'une chaîne montagneuse s'étendant de la délégation de Matmata-Nouvelle (gouvernorat de Gabès) vers les frontières tuniso-libyennes.

Ce territoire occupe une position stratégique reliant l'un des plus puissants pôles touristiques balnéaires du Sud-Est tunisien (Djerba-Zarzis) aux zones du tourisme saharien et oasien du sud-ouest du pays. Il est renommé notamment grâce à la présence de troglodytes verticaux, dont la valorisation a contribué à sa mise en tourisme.

Les maisons troglodytiques verticales de Matmata, habitations souterraines dont la profondeur ne dépasse pas neuf mètres, les pièces creusées dans les couches argilo-gypseuses et organisées autour d'un patio central et reliées au patio au niveau du sol par un tunnel le plus souvent non rectiligne sont une caractéristique très rare, donc une richesse inestimable.

Petite ville du sud de la Tunisie, Matmata est connue non seulement pour ses troglodytes qui abritent la population berbère locale, mais aussi pour ses différents édifices, dont celui qui servit de décor à la demeure familiale des Lars dans la Guerre des Etoiles et se trouve donc être la maison de Luke Skywalker et de ses oncle et tante Owen et Beru Lars. Le petit musée situé derrière cet édifice a fait de Sidi Driss l'un des 10 meilleurs établissements touristiques sélectionnés par Wired.com

A Matmata, le visiteur peut aussi se réjouir d'autres activités de divertissement à Dkhilet Toujane et Zarat, officiellement décrétées municipalités « touristiques ».

A mi-chemin entre le pôle touristique de Djerba-Zarzis et le pôle touristique du désert à Kébili, Dkhilet Toujane dispose de nombreux sites archéologiques, de maisons d'hôtes et d'aires de détente avec des paysages naturels époustouflants. Pourtant, l'on peine encore à valoriser cette destination qui s'avère être en mesure de rivaliser avec les grands sites mondiaux.

Il est à noter que le gouvernorat de Gabès compte aujourd'hui 5 municipalités touristiques : Matmata, El Hamma, Chenenni, Dkhilet Toujane et Zarat.

Sauf que le ministère du Tourisme et le reste des administrations concernées focalisent encore l'intérêt sur un tourisme balnéaire à bout de souffle.