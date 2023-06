Burkina Faso: Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage - Des partenaires annoncent leur soutien à la 7e édition

A huit mois de la tenue de la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage (SIAEL), ses promoteurs, regroupés au sein de l'Association pour le développement du monde rural (ADMR), ont organisé, vendredi 9 juin 2023 à Komsilga, un atelier d'échanges avec les acteurs du monde rural. L'objectif principal de cette rencontre était de porter à la connaissance des participants, les innovations majeures apportées au Salon.

L'atelier d'échanges sur la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage (SIAEL), organisé à Komsilga au profit des acteurs du monde rural, marque le lancement par l'Association pour le développement du monde rural (ADMR), de six ateliers dans les six communes rurales de la région du Centre, avec le soutien du Fonds national pour la finance Inclusive (FONAFI). Il a été marqué par deux communications. La première a porté sur « Les défis et les opportunités du 7e SIAEL ».

La seconde a consisté à présenter le Fonds national pour la finance inclusive (FONAFI), comme « une opportunité aux problèmes financiers des acteurs du monde rural ». Dans son discours, le secrétaire exécutif de l'ADMR, Jean-Victor Ouédraogo, a salué la résilience des acteurs du monde rural qui continuent de mener leurs activités dans leurs secteurs respectifs (agriculture, environnement, élevage), malgré la crise sécuritaire qui secoue le Burkina Faso. « Depuis le début de cette crise, beaucoup d'entre vous ont dû abandonner leurs champs, leurs forêts ainsi que les zones réservées à l'élevage. Pourtant, nous savons tous que l'économie de notre pays repose principalement sur ces trois secteurs que sont l'agriculture, l'environnement et l'élevage », a-t-il indiqué.

Il a également dit avoir accueilli avec une joie immense, l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024, annoncée en Conseil des ministres, le 31 mai dernier. Jean-Victor Ouédraogo a invité tous les acteurs du monde rural à soutenir la réalisation de cette décision importante du président de la Transition qui vise non seulement à combler le déficit agricole créé par la crise, mais aussi à favoriser l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire par le Burkina Faso.

Pour lui, les acteurs du monde rural, à l'image de ceux de plusieurs domaines, doivent être aussi célébrés à leur juste valeur. C'est pourquoi, il a lancé un appel solennel aux autorités de la Transition, en particulier le chef de l'Etat, au capitaine Ibrahim Traoré, au Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, au Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougma et aux ministères sectoriels, aux ONGs et associations internationales de développement, aux partenaires techniques et financiers du Burkina, à appuyer cette initiative lancée par l'ADMR, un regroupement de 64 associations et coopératives.

Des innovations

En ce qui concerne les innovations apportées à la VIIe édition du SIAEL, M. Ouédraogo a révélé que la première est relative au changement de dénomination de l'événement qui s'appelait jusqu'à la VIe édition, Foire internationale agro-sylvo-pastorale de Komsilga (FIKOM). Selon lui, ce changement permet, entre autres, de prendre en compte plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'environnement et l'élevage, d'accélérer le processus de professionnalisation des acteurs du monde rural, de mettre en valeur l'interdépendance et susciter la compétitivité entre les différents secteurs socio-professionnels du monde rural et d'assurer plus d'engagement et de réussite aux jeunes et aux femmes dans les secteurs productifs. Pour la prochaine édition du SIAEL qui se tiendra à Komsilga, du 20 au 24 février 2024, d'autres innovations ont été introduites.

Il s'agit de l'institution d'un prix dénommé « Kûuri d'or » qui va mettre davantage en exergue les efforts des acteurs du monde rural. Il permettra de décerner des trophées aux acteurs dans les trois secteurs que sont l'agriculture, l'environnement et l'élevage. Une des innovations concerne également la création d'un prix de la diaspora. Il a pour but, d'encourager les Burkinabè vivant à l'extérieur, surtout sa frange jeune, à investir dans le domaine agro-sylvo-pastoral. Le SIAEL 2024 connaîtra aussi la nuit des récompenses des acteurs du monde rural, ainsi qu'une rue marchande qui va mobiliser plus de 400 exposants nationaux et internationaux durant une semaine.

Le président de la délégation spéciale de Komsilga, Antarest Batiana, a annoncé pour sa part, le soutien physique, matériel et financier de sa commune à la 7e édition du SIAEL. Il a invité les éleveurs, les agriculteurs, les protecteurs de l'environnement, les transformateurs et transformatrices de la commune de Komsilga à s'impliquer et à participer massivement au niveau des stands d'exposition et dans les différentes compétitions.