Maroc: Marrakech accueille le premier Forum des affaires 'Morocco VIP B2B'

Le rendez-vous des affaires directes "B2B-B2C-B2G" se tiendra les 15 et 16 juin

La première édition du Forum "Morocco VIP B2B", un rendez-vous des affaires directes "B2B-B2C-B2G", se tiendra les 15 et 16 juin à Marrakech, sous le thème "Ensemble pour la reprise des affaires", ont annoncé les organisateurs mercredi dans la cité ocre.

Initié par le club VIP des affaires internationales "Morocco Golden Assets-MGA", géré par la société "BE1World International " qui a ouvert "BE1World Mena" à Rabat, ce forum se veut un rendez-vous lancé entre hommes et femmes d'affaires proactifs, désireux de contribuer à la reprise économique de la société en coordination avec toutes les institutions afin de solutionner les projets les plus brûlants en cette période de changement de climat drastique, stress hydrique et situation géopolitique inquiétante.

Cet évènement s'assigne pour but ultime de réunir les meilleurs profils et potentiels au sein de la société, motiver les acteurs de la société les plus dynamiques et ainsi, tous ensemble, faire face aux besoins au plus urgent : la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'emploi, le développement de nouvelles centrales solaires et de nouvelles unités de désalinisation, mettre en place, grâce aux experts du Maroc, d'Israël, des Etats-Unis, d'Europe et d'Asie, les nouvelles industries vertes/énergies renouvelables, offrir de l'emploi et de promouvoir davantage le tourisme à Marrakech, à travers un pont maritime avec Essaouira et Safi, qui à leur tour bénéficieront de l'activité touristique de la cité ocre.

Le parcours "Morocco VIP B2B" vise ainsi à soutenir les entreprises dans leur stratégie de croissance et à leur permettre de doubler leur activité en bénéficiant de l'accompagnement de chefs d'entreprise expérimentés, soulignent les organisateurs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à faire la lumière sur cette première édition, Mme Caroline Schwab, fondatrice et présidente du "Morocco Golden Assets-MGA" et PDG de "Be One World Mena", a expliqué que ce rendez-vous réunira les acteurs clés de la ville et les autorités pour expliquer les grandes lignes qui vont commencer à se dessiner ici au Maroc avec l'Afrique, les Etats-Unis et l'Europe, notamment dans le domaine du stress hydrique.

Plusieurs thématiques d'actualité et centrales se rapportant notamment à la sécurité énergétique, au stress hydrique, à la sécurité alimentaire et à la sécurité de l'emploi, seront abordées lors de cette première édition, a-t-elle fait savoir, précisant que ce conclave sera l'occasion également pour l'octroi de fonds privés et de capitaux, autant aux institutions qu'aux organismes industriels et commerciaux et aux entreprises.

"On attend donc à bras ouverts les startups, les groupes industriels, les notaires, les avocats, les banquiers (...) afin de discuter ensemble des thèmes qui vont être abordés", a-t-elle dit, tout en mettant l'accent sur l'importance de la convergence des efforts des institutions gouvernementales, des divers acteurs publics et privés.

De son côté, le directeur du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc-AMAN, Abdenbi El Mandour, a indiqué que l'organisation de ce forum dans cet édifice offre l'occasion d'échanger et de débattre de la question de mobilisation et de préservation des ressources en eau, qui revêt une importance capitale pour le développement économique, rappelant les objectifs de ce Musée et son rôle notamment en termes de préservation du patrimoine hydrique du Maroc et de sensibilisation à la problématique à laquelle fait face ce secteur dans le Royaume, eu égard aux années successives de sécheresse et au déficit pluviométrique.

Pour sa part, Mme Salima Hammoujite, présidente du Réseau africain du développement durable, s'est félicitée de cette initiative qui a pour vocation de réunir des partenaires et de rapprocher des bailleurs de fonds et des acteurs qui oeuvrent à encourager les investissements, ainsi que des entreprises et des startups qui souhaitent se développer et proposer des projets porteurs au Maroc.

Le forum offre l'avantage de s'orienter vers des secteurs d'activité porteurs, notamment l'agriculture et le tourisme puisqu'il s'agit de deux secteurs phares au Maroc, a-t-elle dit dans une déclaration à M24, la chaîne de l'information en continu de la MAP, estimant que l'accent doit être mis aujourd'hui sur les startups, ces nouvelles entreprises qui ont des idées très pertinentes en matière d'innovation et qui répondent largement à la volonté et aux objectifs de la stratégie "Génération Green".

Quant à Mme Ilham Belkeziz, membre du comité d'organisation, elle a expliqué dans une déclaration similaire que la finalité demeure de contribuer à la dynamique des affaires au Maroc et d'apporter de l'aide aux entreprises, aux associations et aux entrepreneurs, en favorisant la mise en contact de l'ensemble des acteurs.

Le Morocco Golden Assets MGA est un club VIP B2B qui veille à capitaliser sur l'intelligence collective émanant de son réseau d'entreprises membres, en mettant à leur profit une série d'initiatives qui favorisent la création de synergies au sein de sa communauté: des groupes de travail thématiques de réflexion, un accès à des partenaires internationaux et continentaux et la disposition de ses membres des informations clés pour opérer mondialement dans les meilleures conditions.