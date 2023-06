Ile Maurice: Remous à la police - L'avocat de Raquel Jolicoeur demandera la convocation de l'ASP Jagai

Un développement de taille est attendu dans l'affaire Raquel Jolicoeur, aujourd'hui, au tribunal de Port-Louis après la diffusion de la bande sonore explosive où le policier Sevanandee aurait révélé à Vimen Sabapati que les armes retrouvées chez Raquel Jolicoeur, le 2 mai 2022, à Roche-Bois, provenaient d'une saisie à Beaux-Songes. Il dit avoir reconnu le fusil dans une photo publiée sur le site du groupe Défi Media. De plus, l'inspecteur Ashik Jagai de la Special Striking Team aurait déclaré que seules trois armes, au lieu de cinq, ont été déclarées après cette opération à Beaux-Songes.

Me Sanjeev Teeluckdharry, qui représente les intérêts de Raquel Jolicoeur, a confié à l'express qu'il présentera une nouvelle requête de radiation des accusations contre son client en cour, aujourd'hui. «Si des objections sont soulevées contre ma nouvelle requête, pour pouvoir en débattre, je compte appeler à la barre les trois protagonistes dans cette affaire, à savoir l'ASP Jagai de la SST, le policier et Vimen Sabapati (...) À ce stade, je pourrai confronter le policier à ce qu'il aurait dit dans l'enregistrement. Ensuite, nous demanderons le témoignage de la personne qui a révélé la bande sonore», confirme Me Teeluckdharry.

En effet, son client est en détention après une descente à son domicile à Roche-Bois, où la SST avait saisi un revolver fabriqué au Brésil, 35 balles de calibre 0,22 mm, six cartouches pour fusil à pompe, deux explosifs et de l'héroïne d'une valeur de Rs 10 millions. Par conséquent, il est poursuivi sous la Dangerous Drugs Act et la Prevention of Terrorism Act. Les cinq chefs d'accusation qui pèsent sur lui sont : trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs, menace de commettre un acte terroriste et blanchiment d'argent.