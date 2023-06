Algérie: Journées du Marketing touristique - La 15e édition en juin à Alger

ALGER — La 15ème édition des "Journées internationales du Marketing touristique" aura lieu les 14 et 15 juin à Alger, sous le signe du Digital, et sera animée par une quinzaine d'experts nationaux et internationaux en tourisme, marketing et communication.

Ce rendez-vous se tiendra dans un contexte où "la numérisation et son pendant technologique le digital, est au coeur de la stratégie de développement du pays", souligne un communiqué de l'organisateur de ces journées, RH. International Communication.

Cette 15ème édition, placée sous le slogan de "Marketing Touristique à l'ère du Digital", se tiendra à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), précise le communiqué, relevant dans ce contexte, que le secteur du tourisme a déjà entamé sa digitalisation. Il cite, à ce propos, l'exemple du Groupe HTT qui "ne ménage aucun effort pour que les complexes hôteliers et thermales renforcent leur expérience tant dans la digitalisation que dans la personnalisation des offres", mettant l'accent sur l'importance de la stratégie de déploiement du marketing hôtelier et du transport.

Selon l'organisateur de cet événement, une quinzaine de communications, animées par des experts nationaux et internationaux, aborderont, entre autres, les thématiques du "Marketing digital, comme atout au service du tourisme", "la gestion digitale des réservations", "l'impact des réseaux sociaux sur l'industrie du tourisme", "le tourisme entre identité et modernité".

L'événement, placé sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et de la Micro-entreprise, réunit annuellement les acteurs du secteur et ceux de la communication et du marketing, autour d'un espace d'échanges avec des thématiques qui épousent l'actualité nationale, ajoute le communiqué.