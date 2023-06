Ile Maurice: Nazira et Villeneuve réveillent l'attaque mauricienne

Le duo Jérémy Villeneuve-Ashley Nazira a inscrit son nom au tableau d'affichage hier, lors de la victoire de Maurice face au Pakistan 3-0, en ouverture de la Mauritius 4 nations Series, à Côte-d'or. Une victoire dignement célébrée par le public mauricien qui attendait un tel moment depuis trop longtemps.

«C'est une immense fierté, une joie, un bonheur pour moi de marquer mon premier but sous le maillot mauricien. C'est juste magique ! Il n'y a pas de mots pour ça. Je prends le ballon, je me retourne, je ne me pose pas de questions et BOOM, ça rentre», déclare Jérémy Villeneuve, 29 ans, qui évolue en France à l'Union Sportive de CréteilLusitanos.

Selon lui, le premier but a débloqué le match. «Il nous a donné confiance. On a mieux joué et pu installer notre jeu. On a moins couru et on s'est fait plaisir. La tactique du coach a super bien marché, on a des joueurs très rapides sur les côtés, de bons techniciens au milieu et c'est très solide derrière. On a soif de victoire, on veut gagner encore», analyse notre Mathieu Valbuena local. Pour Ashley Nazira, attaquant à la St-Pauloise à La Réunion, le premier match d'une compétition est toujours très important donc le Club M avait à coeur de gagner hier. «On avait un gros travail à faire, on l'a fait. On est très content de ramener les trois points.» Une victoire qui porte aussi sa patte, puisqu'il a marqué après avoir bien suivi une action qu'il a concrétisée.

Le natif de Pamplemousses aime bien ce que dégage son équipe. «On essaie de mettre en pratique ce qu'on a fait à l'entraînement. On avait beaucoup travaillé offensivement et ça a payé. Notre équipe est un mélange de jeunes et d'anciens et contre le Pakistan c'était une bonne mise en jambes avant les prochains objectifs : la Cosafa Cup et les Jeux des îles.»

Avec la St-Pauloise, Ashley Nazira réussit un très bon début de saison avec huit buts en dix matches et quatre victoires consécutives. Après avoir perdu en Coupe de France, il espère pouvoir se racheter en Coupe de La Réunion et en championnat.