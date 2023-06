Mali: Finalisation de la Feuille de Route pour mieux intégrer la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives en cours au Mali

La MINUSMA, ONU Femmes et le PNUD ont récemment pris part à un atelier qui s'est déroulé du 29 mai au 2 juin afin de finaliser la feuille de route pour mieux intégrer le genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives en cours au Mali. Cet atelier a rassemblé 30 experts/ expertes spécialisés dans les domaines du genre, de la planification et de la gouvernance politique.

Au cours de ces journées de travail, les échanges ont notamment porté sur l'intégration du genre dans les réformes institutionnelles et administratives, la participation accrue des femmes aux échéances électorales, ainsi que le pilotage et le suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route.

Grâce à ces échanges, une feuille de route détaillée et stratégique a pu être élaborée, comprenant des actions budgétisées à court, moyen et long terme. Le document final sera soumis aux Ministres de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation pour adoption et exécution.

Cet atelier a permis de mobiliser des expertises variées et complémentaires, avec pour objectif commun de promouvoir l'intégration de la dimension genre dans les réformes politiques et administratives en cours au Mali. Les participants ont partagé leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées novatrices afin de garantir une prise en compte adéquate des enjeux de genre dans ces processus.

L'engagement et la collaboration entre la MINUSMA, ONU Femmes, le PNUD/PAREM et les autres partenaires techniques et financiers ont été essentiels tout au long de cet atelier. L'implication de toutes les parties prenantes a renforcé la légitimité et l'efficacité de la feuille de route élaborée.

La feuille de route sera soumise aux Ministres de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ainsi qu'à l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, en vue de son adoption et de sa mise en oeuvre.

Il s'agit d'une étape cruciale pour concrétiser les recommandations formulées lors du séminaire de haut niveau et pour garantir une intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali.

L'engagement et le soutien des acteurs impliqués, ainsi que la volonté politique affichée, sont des éléments clés pour assurer le succès de cette initiative. La MINUSMA, ONU Femmes, le PNUD/PAREM et les autres partenaires techniques et financiers continueront d'apporter leur appui technique et financier pour accompagner la mise en oeuvre de la feuille de route, contribuant ainsi à renforcer l'égalité des genres et la participation active des femmes dans les processus politiques et électoraux au Mali.

La participation de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Founè Wadidié COULIBALY, à la cérémonie d'ouverture a souligné l'importance des travaux, en présence du Gouverneur et du Maire de la commune urbaine de Ségou.

Elle a profité de l'occasion pour remercier le système des Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers qui soutiennent ce processus vital de la refondation du Mali avec les femmes et les jeunes comme des piliers centraux.

Elle a également rappelé que les partenaires présents au Mali aujourd'hui sont les amis des Maliens et Maliennes avant d'exhorter l'équipe d'experts à produire une feuille de route déclinée en actions claires et budgétisées pour une validation et une exécution ultérieures.

M. Njanja Fassu, Chef de la division des Affaires Politiques de la MINUSMA, représentant les partenaires techniques et financiers de l'ONU, a rappelé que la participation égale et significative des femmes aux processus électoraux et politiques est essentielle pour une paix durable dans la refondation du Mali.

Il a également souligné l'importance de la feuille de route qui sera finalisée, en tant qu'outil crucial à mettre en oeuvre pour soutenir les progrès de la parité entre les sexes au Mali. Enfin, il a réitéré le plein soutien de la MINUSMA, des partenaires de l'ONU au Gouvernement du Mali.