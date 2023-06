Congo-Brazzaville: Baccalauréat 2023 - L'association Diata-Château d'eau innovation encourage les candidats

Les membres de la plateforme associative Diata-Château d'eau innovation, dont le député de la troisième circonscription électorale de Makélékélé, Alban Kaky, ont échangé, le 10 juin, avec les candidats au baccalauréat. La rencontre s'est déroulée dans le cadre de la clôture des travaux dirigés que cette structure avait organisés gratuitement en faveur des élèves en classe d'examen.

Après les candidats au Certificat d'études primaires élémentaires, le député de Makélékélé 3 a échangé et redynamisé le moral des élèves qui feront l'examen le 20 juin, après avoir participé gratuitement aux travaux dirigés depuis janvier dernier. Alban Kaky a profité de ce moment d'orientation et d'encouragement pour prendre la température de ceux qu'il a appelle déjà par des futurs étudiants, à quelques jours du baccalauréat.

« Je vous remercie pour votre volonté. Merci aussi aux enseignats et parents d'élèves. Nous devons investir dans la formation des jeunes et sommes venus les encourager et leur transmettre les valeurs. Ils doivent être à mesure de comprendre qu'ils ont reçu gratuitement, ils devraient aussi, un jour, donner gratuitement et être capables d'aider leurs proches. L'an dernier, nous avons fait 86%, nous voulons faire mieux cette année », a déclaré Alban Kaky.

Les candidats ont salué l'initiative, promettant de réussir à leur examen afin de laisser la place aux autres l'année prochaine. « Nous sommes totalement prêts puisque nous avons vraiment amélioré nos capacités. Personnellement, j'avais des difficultés dans certaines matières mais les techniques d'enseignement de nos encadreurs m'ont permis de comprendre et avoir la capacité de traiter aisément un sujet d'examen. Merci beaucoup au député Kaky. Ce geste symbolise beaucoup de choses pour nous car le Bac est la clé de la vie », a indiqué Maria Kibaki, une participante.

Selon le coordonnateur du centre d'encadrement, les séances des travaux dirigés gratuits ont commencé depuis 2014 et connaissent une évolution puisque chaque année, le nombre de participants augmente. Cela impacte positivement le pourcentage des admis du fait que, d'après lui, le nombre va crescendo dans toutes les séries confondues, au fil des années, et le travail consiste à peaufiner le travail qui s'est fait en classe. Au total, plus de 730 élèves de la terminale ont été enregistrés et seront suivis jusqu'à la délibération.