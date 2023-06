Tunisie: JAP-Hammamet 2023 (Badminton) - La sélection tunisienne prête à réintégrer le circuit international (Raouf Sioud)

TUNIS — Le président de la Fédération tunisienne de la discipline, Raouf Sioud, a indiqué que la sélection nationale de Badminton parachèvera sa préparation pour les 2es jeux africains de plage JAP-Hammamet 2023 par une ultime stage du 15 au 22 juin courant à Borj Cédria.

Dans une déclaration à la TAP, Sioud a assuré que le rythme de la préparation va crescendo à raison de cinq séances d'entraînement hebdomadaires avec la participation de 12 éléments dont 7 garçons et 5 filles.

"Les 2es JAP de Hammamet marqueront le come-back de la sélection tunisienne au classement mondial après s'être absentée depuis 2019 du circuit en étant 550e", a-t-il fait savoir.

Et le responsable d'ajouter que la Tunisie participera en juillet prochain directement après les JAP au championnat arabe de la discipline en salle à Alger, notant que 6 joueurs tunisiens seront en lice dont 3 garçons.

Pour lui, le fait que la Tunisie soit représentée au sein du bureau exécutif de la fédération internationale de badminton, aura un impact bénéfique sur le développement de la discipline et un apport certain aux plans logistique et financier sur sa pratique en Tunisie.

Et Raouf Sioud de souligner que l'objectif premier du bureau fédéral et de réintégrer la Tunisie dans le circuit international et d'avancer au niveau du classement mondial ainsi qu'à celui de la région et du continent, ce qui demeure tributaire de ses participations internationales et du nombre de points collectés.

Pour rappel, huit pays prendront part au tournoi de badminton, lors des Jeux Africains de Plage (JAP-2023).

Les pays ayant déjà confirmé leur participation sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Guinée Equatoriale, l'Ile Maurice, le Nigeria, le Zimbabwe, le Bénin et la Tunisie.

Le tournoi de badminton aura lieu du 27 au 30 juin et sera qualificatif pour les Jeux Mondiaux de Plage, prévus la même année.

Le président de la Fédération tunisienne de la discipline, Raouf Sioud, avait annoncé précédemment que le principal objectif de la sélection tunisienne de badminton lors de ces jeux est d'améliorer son niveau et son classement au niveau arabe et africain, ajoutant que la Tunisie sera représentée par 10 participants.

Le badminton est un sport de raquette qui se pratique dans les salles comme sur les plages. Il est répandu dans plusieurs pays africains anglophones.

Ce sport a été intégré dans le programme des Jeux olympiques à partir de l'édition 1992 à Barcelone.