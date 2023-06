Congo-Brazzaville: Poliomyélite - Lancement officiel dans le Niari de la campagne nationale de vaccination

Le ministère de la Santé et de la Population a lancé, le 9 juin, à Dolisie, chef lieu du département du Niari, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite.

« La cérémonie qui nous réunit ce jour est un événement majeur pour la santé de notre population. Il s'agit du lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite en riposte à l'épidémie de poliomyélite qui a été déclarée dans notre pays », a indiqué Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, représentant Gilbert Mokoki, ministre de la Santé de la Population.

Elle a rappelé à la population que la vaccination contre la poliomyélite est la principale stratégie de lutte contre cette maladie mortelle et invalidante. Les journées nationales de vaccination qui ont démarré visent à interrompre la circulation du poliovirus et maintenir le Congo au statut de pays libre de la circulation de polio.

Prenant auparavant la parole, le directeur départemental des Soins et des Services de santé, Inana Martin, a édifié l'assistance sur l'objectif de cette campagne qui est de vacciner, environ 1 211 659 enfants au niveau national, soit 73 353 enfants dans le département du Niari. « Notre pays, qui a souscrit à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite lancée en 1988, a réalisé des progrès considérables dans la lutte contre la poliomyélite, notamment en matière de couverture vaccinale et de surveillance de cette maladie », a-t-il ajouté.

Notons que depuis les derniers cas de poliomyélite rapportés en 2010, le poliovirus sauvage, principal responsable de cette maladie, ne circule plus dans le pays. Cependant, à la date du 1er mars dernier, a expliqué le directeur départemental des Soins et des Services de santé, « le bureau de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Congo a notifié au ministère de la Santé et de la Population la confirmation d'un cas de poliomyélite du à une variante de poliovirus ». Face à cette situation, a-t-il informé, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de la Population, a déclaré l'épidémie de poliomyélite.

Pour arrêter cette épidémie, a-t-il fait savoir, « le gouvernement de la République a planifié une campagne en trois passages. Cette cérémonie consacre le lancement du premier passage, destiné aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Le choix de cette couche sociale est guidée par le fait qu'elle est la plus vulnérable ».

Afin de prétendre protéger un enfant contre cette maladie, il doit recevoir trois doses en trois passages. Cependant, le rapport des performances du premier trimestre renseigne qu'un enfant sur deux dans le Niari n'a pas reçu les trois doses du pinta nécessaire d'assurer la protection efficace y compris contre la polio.

La tendance est la même pour l'autre antigène. Ce niveau très bas de couverture fait du Niari un département très vulnérable aux maladies évitables par la vaccination et particulièrement la poliomyélite, a fait constater Inana Martin. Signalons que toutes les dispositions ont été prises pour rapprocher le plus possible le vaccin de la population. Il s'agit des marchés, des églises, des écoles et des gares routières.

La population a l'obligation de se mobiliser pour la réussite de cette campagne pour ne pas faire du Congo ou du Niari un berceau de la poliomyélite, a conclu le directeur départemental des Soins et des Services de santé.