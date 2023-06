Congo-Brazzaville: 40e Marché de la poésie - A la découverte des poètes émergents des Caraïbes

Avec le soutien du programme Transcultura de l'Unesco, le Marché de la poésie fait place à la poésie caribéenne émergente, invitée d'honneur à cet évènement pour la première fois.

Une délégation de dix jeunes poètes des Caraïbes, dans un stand exclusivement dédié à leur promotion, a présenté son talent à l'un des événements littéraires les plus importants d'Europe, le Marché de la poésie, qui s'est tenu à Paris, en France, du 7 au 11 juin. La participation de ces poètes a été rendue possible grâce au soutien du programme de l'Unesco financé par l'Union européenne "Transcultura : intégrer Cuba, les Caraïbes et l'Union européenne par la culture et la créativité".

Sélectionnés parmi 252 candidats à l'issue d'un appel à candidatures, ces jeunes poètes sont originaires de dix pays des Caraïbes, parmi lesquels: Tanicia Pratt, des Bahamas ; Cindy Celeste, de la Barbade ; Taimi Dieguez Mallo, de Cuba ; Víctor Andrés de Óleo, de la République dominicaine ; Kamille John, de la Grenade ; Ar Guens Jean Mary, d'Haïti ; Christena Williams, de la Jamaïque ; Angella O'Brien, de Sainte-Lucie ; Jacinth Brown-Howard, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; et Rolando Mohammed, de Trinité-et-Tobago.

Ces jeunes du monde de la création ont pu élargir leurs opportunités professionnelles et renforcer leurs réseaux avec des parties prenantes clés de la scène littéraire européenne grâce à un programme d'activités comprenant des lectures publiques de leurs poèmes, des rencontres avec des éditeurs et des éditrices ainsi que des échanges entre auteur(e)s.

En outre, un supplément spécial du Marché des lettres, la principale publication de l'événement, a été consacré à la visibilité du travail des poètes des Caraïbes, pour lequel le programme Transcultura de l'Unesco a soutenu la production de 30 000 exemplaires, disponibles dans les librairies, les bibliothèques et d'autres événements littéraires à travers la France depuis le mois de mai.

Avec un budget de 15 millions d'euros apporté par l'Union européenne, le programme Transcultura de l'Unesco favorise les opportunités pour les jeunes artistes et professionnels de la culture des Caraïbes par la formation, l'esprit d'entreprise, la mise en réseau, les échanges culturels et l'accès à de nouveaux marchés.

À cette occasion, ce programme s'est associé à un événement poétique majeur en Europe, afin d'assurer une présence plus intégrée, régulière et étendue des poètes des Caraïbes dans ses activités multiples et simultanées.

Pour mémoire, à l'initiative du label Livres et auteurs du Bassin du Congo, en 2014, du 11 au 15 juin, lors de la 32e édition du Marché de la poésie, le Bassin du Congo était invité d'honneur ; une occasion ayant permis d'accueillir une délégation de dix-sept auteurs parmi les plus représentatifs de ce vaste ensemble situé au coeur de l'Afrique.

Autour du président d'honneur, Henri Lopes, des poètes tels qu'Alexandrine Lao (Centrafrique), Toussaint Kafarhire (Congo Kinshasa), Jean-Claude Awono (Cameroun) Madina Alima (Congo Brazzaville) ou Nocky Djedanoum (Tchad).