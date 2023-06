Afrique: UNESCO - La Semaine africaine 2023 close à Paris

Après le lancement international du Festival panafricain de musique au siège parisien de l'Unesco, l'Afrique a été à nouveau à l'honneur pour la Semaine africaine de cette institution onusienne. Les activités de ce rendez-vous annuel, avec la participation de Motse Akanati pour le Congo, ont été officiellement lancées le 5 juin et closes le 9 juin.

À chaque édition, Motse Akanati, parfumeur, artiste peintre, styliste modéliste et poète s'attelle à promouvoir ses productions sous le label made in Congo.

Pour cette édition 2023 placée sur le thème « L'éducation, la culture et la science dans le développement des exchanges intra-africains », elle a mis en avant son nouveau recueil de poésie au salon du livre organisé pour la circonstance.

Lors du lancement des activités de cette édition, son compatriote, Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général du secteur pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures de l'Unesco avait fait la louange des « Afriques multiples et diverses du continent et de la diaspora », « d'une Afrique que nous voulons et dont nous rêvons », en présence de Ringote Dalva, ministre d'Etat de la République d'Angola, chargée des Affaires sociales; d'Ana Maria De Oliveira, ambassadeur d'Angola auprès de l'Uneso, présidente du groupe Afrique à l'Unesco: d'Henri Ossebi, ambassadeur et délégué permanent du Congo auprès de l'Unesco et de plusieurs autres invités.

Tout au long de la semaine, le siège de l'Unesco a connu une programmation autour de divers événements culturels et scientifiques africains, dont une exposition d'art, des boutiques de produits artisanaux, une conférence et un cocktail dînatoire des diverses spécialités culinaires africaines, un défilé de mode, une conférence-débat, des contes et légendes pour les enfants et un hub des entrepreneurs innovants composé de jeunes entrepreneurs et innovateurs africains dans les technologies vertes de pointe et dans l'économie créative numérique.

Parmi les nouveautés de cette année, un défilé de mode qui a été proposé pour la première fois visant à présenter la culture riche et diversifiée de l'Afrique à travers ses offres de mode uniques. Cette particularité a été mise en place par les organisateurs au centre de la célébration de l'art africain, de la créativité et de l'innovation, pour promouvoir la mode et les artistes africains et fournir une plateforme pour les designers et les artisans émergents afin de mettre en valeur leur talent.

Cette édition s'est terminée le 9 juin par un gala artistique unique d'expressions de la diversité culturelle, avec des spectacles de danses folkloriques et de musique provenant d'une dizaine de pays africains.

Rappelons que la Semaine africaine a été initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai. Ce jour célèbre la commémoration de la création de l'Organisation de l'unité africaine, le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Ethiopie, sous le parrainage du négus Haïlé Sélassié.