Cote d'Ivoire: Championnat national de Basket-ball - La révolte des 'Girls friends'

Vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire 2023, Friends basket-ball association (Fba) est plus qu'un club sportif.

Porté sur les fonts baptismaux en 2007 afin de contribuer à l'émancipation des filles et à l'égalité filles-garçons, le Friends basket-ball association (Fba) a parcouru du chemin. Les filles ont grandi. Et elles le démontrent depuis le début de la saison.

Vainqueur avec panache de la Coupe de Côte d'Ivoire (66-40) devant le Csat, Fba, selon les observateurs, est la meilleure équipe féminine du moment en N1.

« C'est notre deuxième Coupe de Côte d'Ivoire. Ironie du sort ? C'est qu'en 2013, on devrait jouer la finale face à cette même équipe de Csa Treichville. Elles ne s'étaient pas présentées le jour du match et nous l'avions remporté sur tapis vert. Pour tous ceux qui disaient que Fba ne méritait pas ce trophée, eh bien, dix ans après, nous leur donnons la réponse », estime Safiatou Koanda Traoré, président de la jeune formation.

Le titre leur tend les bras, mais...

Selon Safiatou Koanda, la Coupe de Côte d'Ivoire est une première étape vers le sacre. C'est que les filles entraînées par coach Benga Lemou sont séduisantes.

Elles pratiquent un jeu fluide et plaisant à regarder, avec des contre-attaques bien menées, des passes vers l'avant, des couloirs de course respectés et même une bonne défense, avec des individualités comme Morgan Tolo, pas moins de 15 points par match. Mais tout cela n'est pas suffisant. « Il y a les Play-offs qui pointent à l'horizon. C'est une autre paire de manches. Rien n'est gagné, mais on y travaille », lance-t-elle.

La présidente de Fba a des raisons de s'inquiéter. Car, lors des plays-offs, il y aura des adversaires comme l'Abc, le Csat, mais surtout les filles de la Soa qui leur ont infligé leur premier revers de la saison (56-67), le 25 février dernier en match retour du championnat. « C'est pourquoi, nous travaillons en vue de ces play-offs », rassure Safiatou Koanda.

Un club au service de la jeune fille

En attendant, son espoir repose sur sa grande expérience du haut niveau, en tant que joueuse, mais surtout sur les épaules de son mentor, Pape Benga Lemou, un technicien chevronné devenu expert Fiba.

Benga est d'ailleurs l'un des rares hommes qui intervient dans le management de ce jeune club. Parce que Fba est un club créé par un groupe d'amies. Des femmes passionnées de basket-ball qui ont choisi d'aider la jeune fille à trouver une voie digne dans la société via le basket-ball. C'est leur sacerdoce. Et Safi et ses amies le réussissent bien.

« Nous avons, à travers notre projet, détourné plusieurs jeunes filles de la débauche. Nous sommes l'un des clubs qui met à l'école et paye la scolarité de plusieurs jeunes filles, en vue de leur donner des chances de réussir dans la vie », a confié la présidente Safiatou Koanda Traoré.

Un projet noble inspiré par le général Ali Dem, patron des équipes militaires. « En effet, c'est lui qui, au cours d'une causerie à Adjamé 220 logements, nous a donné cette idée géniale. Et nous avons creusé plus tard entre femmes pour créer cette équipe exclusivement féminine dirigée par les femmes », révèle-t-elle.

Même si Fba ne fait pas de cadeau à la Soa et ses équipes satellites.