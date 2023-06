Sénégal: Prières pour la stabilité sociale au Sénégal à Kaolack - Plus d'une centaine de récitals de Coran pour la paix dans le pays

Le quartier religieux de Médina Baye a abrité, hier dimanche, une séance de récital du Saint Coran.

Initiée par Cheikh Ibrahima Diallo, aîné du premier muezzin de la localité, feu Thierno Diallo, cette rencontre a surtout été un prétexte pour contribuer au processus de retour de la paix au Sénégal, après les incidents qui ont émaillé le pays les 1er, 2 et 3 juin derniers. Aussi pour certains pays de la sous-région frappés, ces dernières années, par des querelles internes ou l'effet djihadiste et le reste de l'Afrique et du monde entier.

Mobilisant ainsi plusieurs centaines d'individus venus de partout à travers la ville, cette séance d'appel à un retour à Dieu était aussi l'occasion pour les différents guides religieux présents en cette circonstance de sensibiliser les nombreux jeunes en déperdition à retourner vers Dieu et renouer avec les principes de l'Islam afin de devenir des citoyens modèles. Il s'agissait également de les pousser à se départir de certains comportements jugés irrationnels et à adopter les vertus et autres bonnes habitudes légués par nos ancêtres.

Ainsi soutenues par le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, ces prières ont aussi été adressées aux agriculteurs et producteurs du pays pour que la prochaine campagne agricole connaisse une abondance et soit meilleure. Les religieux ont prié pour que tout ce qui sera récolté cette saison puisse profiter aux populations et à notre économie.