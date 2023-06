Congo-Brazzaville: La saison sèche, moment propice pour des voiries urbaines

La saison sèche, qui hier pouvait s'étendre sur près de trois mois et demi, est soudainement réduite aujourd'hui à un ou deux mois et cela cause un grand préjudice à la réalisation des différents chantiers intra et péri-urbains dans les deux grandes agglomérations du pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire.

C'est dire qu'il est temps que les services municipaux spécialisés dans les voiries urbaines, voire dans la salubrité générale, mettent les bouchées doubles afin que ces deux villes retrouvent leur beauté d'antan. Les nids de poule, pattes d'éléphant, ensablement inadmissible, caniveaux débordants, etc., devraient commencer sans plus tarder à disparaître puisque la saison sèche vient de commencer.

Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire doivent être transformées sans plus tarder en des chantiers divers. La sèche saison est une occasion très favorable pour l'exécution des travaux d'envergure. Si rien n'est fait, surtout à Pointe-Noire où des rivières intra-urbaines sont dans un état pitoyable, ne soyons pas surpris que pendant la prochaine saison des pluies, elle ressemble à certains endroits à une ville abandonnée. La voirie urbaine, on ne le dira jamais assez, joue un rôle primordial dans le quotidien des citoyens dans une ville. En effet, la beauté d'une ville s'évalue par la capacité de ses gestionnaires de veiller à la fois à la construction des ouvrages, à l'entretien des artères et autres.

La saison sèche étant là déjà là, point n'est besoin de tergiverser. Il est donc question de saisir l'occasion que la nature vient de nous offrir maintenant, c'est-à-dire le manque de pluies, pour réaliser les voiries urbaines.

Faisons vite car les changements climatiques ont perturbé la périodicité des saisons, surtout celle que nous voulons propice pour la propreté de nos villes. Affaire à suivre !