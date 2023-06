Congo-Brazzaville: Santé - L'Association des médecins du Congo s'engage à valoriser la profession

L'optimisation des compétences et des performances des médecins pour des soins de santé de qualité, disponibles et accessibles font partie des axes inscrits dans l'agenda de l'Association des médecins du Congo, qui a tenu son assemblée constitutive par visioconférence, le 11 juin.

L'Association des médecins du Congo est une organisation apolitique, républicaine, qui rassemble les spécialistes de santé exerçant au pays et dans la diaspora. OEuvrer pour la valorisation de la profession médicale, contribuer à l'amélioration de l'état de santé des Congolais, agir pour l'épanouissement individuel et collectif des médecins font partie des objectifs de cette structure associative. « L'entrepreneuriat, l'investissement font partie des axes sur lesquels nous allons également travailler car il y a des Congolais de la diaspora qui aimeraient intervenir au Congo, en contribuant à l'amélioration de l'offre des soins en qualité et quantité », a expliqué le Pr Richard Bileckot qui préside cette association.

Lors de l'assemblée constitutive du 11 juin, les textes fondamentaux de l'Association des médecins du Congo ont été adoptés et les instances dirigeantes mises en place. Lesquelles instances vont oeuvrer pour l'exécution du plan d'action de l'association qui se résume à l'investissement, l'entrepreneuriat et l'organisation des activités génératrices de revenus; la valorisation de la profession incluant la rémunération et les conditions d'exercice; le développement professionnel, initial et continu des agents de santé, l'évaluation des pratiques professionnelles, la qualité et la sécurité des soins.

Selon le Pr Richard Bileckot, l'Etat ne peut pas tout faire seul. Il faut que le public et le privé conjuguent ensemble des efforts, en vue d'améliorer l'offre des soins et les conditions de travail des médecins. Cette association reconnaît donc le rôle de l'Etat dans ses fonctions régaliennes d'orientation de la politique sanitaire et ne va pas empiéter ni sur les prérogatives de l'Ordre des médecins ni sur celles des syndicats.