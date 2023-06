Congo-Brazzaville: Journée de la concorde nationale - Le 32e anniversaire célébré dans le Niari

La ville de Dolisie, chef-lieu du département du Niari, a célébré, le 10 juin, le 32e anniversaire de la concorde nationale. Une causerie-débat autour de deux thèmes, à savoir « L'unité nationale, la concorde, la paix et le vivre ensemble, de la naissance de la République à la conférence nationale » et « Le vivre ensemble : un enjeu majeur pour consolider la République » a ponctué l'événement.

Abordant le premier thème de la causerie-débat, André Nicolas Bouika, chef de département d'histoire-géographie au lycée Victor-Sathoud, a souligné deux points dans son exposé, notamment l'unité nationale, la concorde, la paix ou le vivre ensemble à la naissance de la République et comment est née l'idée d'instituer cette journée appelée celle de la concorde nationale.

Les symboles comme la devise et l'hymne national que les pères de la Nation ont choisi à la proclamation de la République donnent tout le sens à ce thème, a-t-il introduit.

Parlant de la devise, -Unité -Travail-Progrès, et de l'hymne national, il a indiqué que cela renvoie à la cohésion des fils et filles du pays car sans l'unité, le pays ne peut fonctionner ni progresser. Pour preuve, a-t-il dit, en écoutant la chanson de Jacques Loubelo, « Congo », et l'hymne national, « La congolaise », ces deux chefs d'oeuvre non seulement illustrent parfaitement la signification de cette devise mais exaltent aussi l'unité nationale.

Au-delà des différences d'origine et des problèmes politiques ayant engendré une guerre civile en 1959, a-t-il renchéri, les pères de la nation, Fulbert Youlou et Jacques Opango, ont réussi à les surmonter en parcourant et en dirigeant ensemble le pays afin de matérialiser la paix et l'unité nationale.

Concernant la naissance du concept unité nationale, André Nicolas Bouika a rappelé que lors des assises de la Conférence nationale souveraine du 25 février au 10 juin 1991, plusieurs recommandations avaient été formulées, entre autres, l'institution de la journée du 10 juin comme celle de la concorde nationale.

S'agissant du second thème, le chef de département de philosophie au lycée Victor-Sathoud, Grifi Dimitri Mbon, a laissé entendre que « la célébration de la journée de la concorde nationale est destinée à réunir les filles et fils du pays afin de s'instruire à partir des exposés qui se présentent sur les grandes valeurs de conciliation de la paix, de la cohésion, de la solidarité, de la fraternité, du pardon et de reconnaissance de l'autre ».

Il a ajouté que « de tels rassemblements constituent une invite à faire comprendre l'intérêt de cultiver ces valeurs et de les promouvoir pour préserver le vivre ensemble et donner la chance à notre République de devenir meilleure qu'auparavant ».