Congo-Brazzaville: Hommage à Tchicaya U Tam'si - Plusieurs poètes et hommes de culture distingués à Pointe-Noire

A l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de la mort de l'écrivain congolais, Tchicaya U Tam'si, l'atelier Senghor a remis, le 9 juin, dans la salle des mariages de la mairie centrale de Pointe-Noire, des prix littéraires et culturels Tchicaya U tam'si aux poètes et hommes de culture honorés pour leur mérite. L'activité a eu lieu en présence d'Evelyne Tchichelle, maire de la ville.

Le poète et écrivain congolais, Tchicaya U Tam'si, a quitté la terre des hommes depuis trente-cinq ans déjà. Pour lui rendre hommage et perpétuer sa mémoire, l'atelier Senghor a initié le prix portant son nom pour qu'il vive à jamais, lui le poète qui a marqué son temps. « Il fait partout dans le monde la fierté du Congo. C'est un poète né dans la terre historique du Royaume Loango. Il est grand poète devant la conscience historique que nous représentons aujourd'hui », a dit Huppert Malanda, président de l'atelier Senghor et délégué des poètes français en République du Congo.

Pour Anicet Aurelien Douniama Moranga, secrétaire général de l'atelier Senghor et délégué des poètes sans frontières-Etrave en Afrique centrale, l'hommage à Tchicaya U'tam'si, à travers la remise des prix littéraires et culturels, se justifie par le fait que comme dans un songe, une voix lui a parlé, lui demandant de faire quelque chose pour que la mémoire de l'illustre homme de lettres ne soit point oubliée. Ainsi, malgré les écueils et les embuches de toutes sortes, cet hommage digne à Tchicaya U tam'si a été rendu à travers les distinctions remises aux méritants, récompensés pour leur talent, leur oeuvre, leur engagement à la promotion de l'art littéraire en général et de la poésie en particulier.

Les différents poètes et hommes de culture distingués

Prix Tchicaya U Tam'si de l'espoir poétique : Prince Arnie Matoko

Prix Tchicaya U Tam'si de l'espoir poétique : Nicole Bouquet Mikolo

Prix Tchicaya U Tam'si pour la dynamique poétique : Hugues Eta

Coup de coeur du jury : Delice Mankou.

Prix Tchicaya U Tam'si pour son enracinement aux sources ancestrales : Serge Eugène Ghoma Boubanga

Prix Tchicaya U Tam'si pour la promotion de la mémoire de Tchicaya U Tam'si : Fréderic Pambou

Prix Tchicaya U Tam'si pour la vétérance littéraire : Mambou Aimée Gnali

Prix Tchicaya U Tam'si pour la vétérance littéraire : Tchichelle Tchivela

En recevant son prix, Tchichelle Tchivela, doyen des écrivains congolais à Pointe-Noire, a fait un témoignage sur Tchicaya U Tam'si qui a été pour lui un aîné, un critique littéraire sévère. C'est lui qui a lu ses premiers textes manuscrits quand il faisait ses premiers pas dans la littérature, à Paris. Il a remercié les organisateurs de l'activité pour cette louable initiative. « A force d'être mis à côté de la mer, Tchichelle Tchivela est devenu une mer de mémoire, une véritable bibliothèque vivante. Nous sommes très honorés de rendre hommage à ce patriarche, à ce monument que nous considérons comme un musée », a dit Huppert Malanda.

Signalons que sa majesté, représentant les rois du Bénin, le révérend pasteur de l'Eglise christianisme prophétique en Afrique-église Lassyste, les dignitaires et sages de Bwali ont également pris part à l'activité.