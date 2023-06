Congo-Kinshasa: Claude Ibalanky et le regroupement REPOP derrière la vision de Félix Tshisekedi

La salle haute du site Aqua Splash, 14è rue Poids Lourds à Limete, a servi de cadre, dimanche 11 juin, à la cérémonie de sortie officielle du nouveau regroupement politique Réveil Populaire, REPOP en sigle. La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts avec, à la plus haute échelle, l'allocution de son Président et Autorité morale : Claude Ibalanky Ekolomba.

Dans son mot, l'homme a placé l'accent sur le sens de la naissance du Réveil Populaire qu'il a souligné avoir pour objectif de soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, d'amener le peuple congolais vers un Congo de ses rêves.

Pour sa brève définition, Réveil Populaire est un regroupement de quatre partis politiques qui se sont ainsi mis ensemble dans le but de porter avec victoire la candidature unique de Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon. Il y a parmi eux : Cause Commune, de Claude Ibalanky lui-même, APCN (Alliance pour un Congo Nouveau), UPRC et Les Congolais.

Sur le plan des organes de ce nouveau regroupement très prometteur, il y a lieu de souligner que, en plus de la Présidence qu'occupe Claude Ibalanky, il y a la Première Vice-présidence qui revient à l'UPRC, la Deuxième à la Cause Commune, la Troisième à l'APCN, sans oublier le Secrétariat Exécutif qui revient, lui, au parti Les Congolais de Serge Kimbuta, qui est en même temps attributaire attitré de ce rôle central au sein du Regroupement.

"Nous nous battrons becs et ongles dans les six mois à venir pour réussir notre pari de réélire notre joker, Félix-Antoine Tshisekedi", décision commune du Réveil Populaire rendue par Claude Ibalanky durant son allocution.

Voilà ce qui justifie le sens de l'élection qui a été organisée sur place à l'interne par la centrale électorale du REPOP et dont la lecture du Procès-verbal de dépouillement a désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme leur choix unique au regard de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon.

A en croire le résultat des urnes à l'issue de cette élection primaire, Félix-Antoine Tshisekedi est élu au sein du REPOP, à 99, 96% de voix, lesquels ont fait de lui, acte électoral en appui, le candidat unique du Réveil Populaire.

Pour le confirmer, il s'en était suivi un moment de son investiture en tant que tel par l'Autorité morale et Président du REPOP, Claude Ibalanky qui a en plus évoqué les raisons ayant milité en faveur de ce choix.

Parmi ces raisons : la preuve des acquis de son programme présidentiel qui vaut la peine d'être consolidé dans les 5 ans à venir, sa nationalité congolaise basée sur sa filiation biologique qui lui vaut son engagement patriotique contre la concrétisation du projet de balkanisation de la République Démocratique du Congo qu'il veut une et indivisible, cet engagement lui-même, et la liste n'est pas exhaustive. Pour Claude Ibalanky, le réveil de la République Démocratique du Congo, c'est ici et maintenant.

L'auteur du Réveil Populaire, faut-il le présenter ne serait-ce que de façon partielle, est un homme d'un riche parcours. Il a été Conseiller spécial de Félix-Antoine Tshisekedi, à l'époque où il était encore Président de l'UDPS. Il lui a servi plus tard d'Ambassadeur itinérant, aussitôt après qu'il fut devenu Chef de l'Etat. Il a en plus travaillé comme Coordonnateur du Mécanisme National de Suivi et a été Haut-Représentant du Mécanisme Régional de Suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba.