Congo-Kinshasa: Tous pour le peuple, RDC - Le PALU/Gizenga se mobilise derrière le combat de Félix Tshisekedi !

*A quelques mois des élections en République Démocratique du Congo (RDC), toutes les grandes formations politiques se mobilisent. Pour le compte du Parti Lumumbiste Unifié/ Gizenga (PALU), Michel Lokola Elemba met toutes les batteries en marche pour répondre au rendez-vous de décembre 2023.

Au cours d'un rassemblement politique tenu hier, dimanche 11 juin 2023, à l'espace M. Kage situé à la 16ème rue à Limete, au Quartier industriel, le Palu/Gizenga a réaffirmé sa détermination à soutenir jusqu'au bout, la vision du Président Félix Tshisekedi.

A cette occasion, le modérateur du jour, Jean-Pierre Malebe, avant de procéder à la présentation et à l'investiture des membres du Bureau politique, a rappelé à l'assemblée que le 6 mai 2023, le Collège des fondateurs du parti était réuni et avait pris une importante décision , à savoir : "Résolution N°005 code de fonds PG0607/2023, du Collège des Fondateurs du 6 mai 2023 portant réactualisation des listes de membres du Bureau politique.

Ainsi, sont désignés membres du Bureau politique, les personnes dont les noms suivent : Le camarade Amisi Nancy, le camarade Vanda Nicolas, le camarade Bokela André, le camarade Kogi Gizenga, la camarade Anne Mbumba Gizenga, la camarade Rose Kamwana, le camarade Guillaume Kanyimbwe, la camarade Eliane Bwisika, le camarade Michel Lokola, le camarade Jean-Paul Makianza, le camarade Jean-Pierre Malebe, le camarade Eliane Maboko, le camarade Jean-Claude Mayini, le camarade Pansi Ndendika,...

Lors de cette cérémonie, le Secrétaire Général et porte-parole, Kogi Gizenga, a demandé à l'assistance de garder une minute de silence en mémoire du Patriarche Antoine Gizenga, du camarade Lugi Gizenga et de Dorothée Gizenga ainsi que de la femme de Pierre Mulele.

Pour sa part, le Président-Chef du parti PALU/ Gizenga, Michel Lokola a fait remarquer aux cadres et membres du parti, l'engagement que la Direction du Bureau du parti avait pris lorsqu'ils avaient créé le parti PALU/ Gizenga. Cet engagement a été pris pour sauvegarder l'idéologie du parti, qui repose sur la gauche progressiste.

Poursuivant son discours, le Président-Chef du parti PALU/ Gizenga a signalé, par ailleurs, que « quelquefois, les alliances qu'ils peuvent conclure avec d'autres regroupements politiques, le parti PALU/ Gizenga ne va pas perdre ses valeurs, gages ou son idéologie du nationalisme. Lumumba et Antoine Gizenga ont combattu pour l'indépendance de toute la République ; ils ont mis en avant, l'intérêt du pays et non l'intérêt personnel, tribal, sectoriel... ».

Louant la lutte du Patriarche Antoine Gizenga, ce dernier a rappelé également qu': «En 1960, si ce n'était pas Antoine Gizenga, Lumumba ne pouvait pas obtenir plusieurs voix à l'Assemblée nationale. Même pour les élections de 2006, si ce n'était pas Antoine Gizenga, Joseph Kabila ne pouvait pas être à la tête de la nation. Antoine Gizenga, à part le nationalisme qui avait fait en sorte qu'ils donnent au pays l'indépendance, il a résumé son projet social, le jour de l'investiture de son gouvernement en appelant : "à ne pas transformer le Congo en une grande forêt mais, plutôt, d'en faire un jardin Botanique».

Pour lui, « le 23 octobre 2021, le parti avait signé son adhésion au regroupement politique Les Progressistes. C'était parce que le rêve du Patriarche Antoine Gizenga était de regrouper tous les partis politiques de la gauche, la société civile et toutes les organisations ayant la même tendance : la gauche afin de s'associer pour accomplir l'idéologie du parti.

C'est la raison qui nous a poussés à adhérer aux Progressistes. Mais, après avoir compris qu'il n'y avait pas de la transparence politique dans ce regroupement, nous avons décidé de quitter pour le regroupement politique de la Coalition des démocrates (CODE), qui deviendra une Coalition des démocrates nationalistes après les élections.

C'est ainsi que le 28 mai 2023, j'avais écrit au Président du collège de Les Progressistes que depuis lors, le PALU/ Gizenga quitte ce regroupement politique-là », a-t-il déclaré.

Cependant, en décembre 2022, Michel Lokola avait assuré les membres du parti que le PALU/Gizenga était en train de se préparer pour les élections. En outre, les élections du 20 décembre 2023, constitueront la première élection à laquelle le PALU/ Gizenga va participer avec l'espoir de rafler des sièges tant au niveau de l'Assemblée nationale que de l'Assemblée provinciale.

Dans le but de préparer les élections, le président-Chef du parti Lumumbiste Unifié/ Gizenga avait mis au point une commission qui avait pour rôle, de recevoir les candidatures de tous ceux qui veulent postuler pour le compte du parti aux prochaines élections nationales et provinciales. Cette commission, dirigée par le camarade Eugène pendant plus de deux mois, dont le travail est en voie d'être finalisation.