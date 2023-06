Maroc: Le Choeur des Trois Cultures émerveille les mélomanes lors d'un concert exceptionnel à Rabat

Le Choeur des Trois Cultures a gratifié, vendredi soir, des mélomanes venus très nombreux au théâtre national Mohammed V à Rabat lors d'un concert exceptionnel jetant des ponts entre les deux rives de la Méditerranée.

Initié par la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée en collaboration avec la Junta de Andalucía et les ministères marocain et espagnol des Affaires étrangères, cet événement a emporté l'assistance dans un voyage musical mémorable, plein d'émotions et empreint de nostalgie.

La troupe musicale a ainsi interprété avec magnificence, le temps de cette soirée aux saveurs musicales andalouses, une sélection d'oeuvres puisées dans le patrimoine musical marocain, notamment "Al Bourakia", "Hbib Al Qalb", "Achkt Tafla Andalusia et Mahanni Zine" et "Khlili".

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, musiciens, interprètes et choristes de cultures, de religions et d'âges différents ont ébloui les férus de musique par une captivante balade artistique dans divers univers musicaux.

Par cette prestation, à laquelle ont assisté des personnalités de divers horizons, le Choeur des Trois Cultures entend promouvoir le dialogue interculturel et le respect de la diversité, objectifs cardinaux de la Fondation Trois Cultures.

"Cette soirée fête non seulement la musique mais aussi le Maroc de la diversité et du partage", a déclaré à la MAP le Conseiller de SM le Roi Mohammed VI et co-président de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, André Azoulay, se disant heureux d'assister à ce moment qui témoigne, à travers l'art, le chant et la musique, de la proximité et de l'intimité entre le Maroc, l'Espagne et l'Andalousie.

"Je suis également très heureux que la Fondation, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et du Roi d'Espagne, ait choisi de nous offrir à Rabat ce +Matrouz+ entre le patrimoine marocain dans toutes ses expressions et la très grande musique espagnole", a-t-il ajouté.

M. Azoulay a souligné pour conclure que "ce sont des moments très précieux et je suis très heureux que nous soyons nombreux ce soir à applaudir cette troupe qui nous invite à une fête de la musique maroco-andalouse et maroco-espagnole".

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner a relevé que "la Fondation des trois cultures offre ce soir un vrai cadeau d'amitié et de partage entre l'Espagne et le Maroc", ajoutant que le répertoire musical marocain est très proche de celui de l'Espagne.

Ce concert unique rassemble 100 voix dont 50 marocaines qui font partie de la chorale "Les voix du Choeur de Rabat", a-t-il ajouté, précisant que les 50 autres voix, qui viennent d'Espagne et particulièrement d'Andalousie, appartiennent à plusieurs ensembles, notamment ProyectoeLe, Choeur de Chambre de Séville, Société Musicale de Séville et Choeur de l'Association Amis de la Maestranza.

"Les voix des deux chorales, marocaine et espagnole, sont accompagnées par 29 musiciens, offrant un répertoire singulier qui met en exergue cette proximité, ce lien et cette émotion que nous ressentons Espagnols et Marocains quand nous partageons la musique", a-t-il poursuivi.

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée prévoit un autre concert ce dimanche à l'église Notre-Dame de Lourdes à Casablanca. Ces récitals représentent le point culminant d'un processus beaucoup plus large, dans lequel les participants partagent des répétitions, des moments d'échange et des journées de coexistence non seulement pour combiner leurs voix, mais surtout pour apprendre à mieux se connaître, en promouvant le dialogue interculturel et le respect de la diversité, objectifs de la Fondation Trois Cultures dans toutes ses actions.