Madagascar: Vakinankaratra - La région de nouveau sur la voie de l'industrialisation

Le Vakinankaratra est sur le chemin de retrouver son statut de grande région industrielle du pays. Grâce au programme One District One Factory, cette région à haut potentiel agricole et d'élevage se dote de 4 unités industrielles en seulement une semaine.

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a remis vendredi dernier une unité de transformation de lait et de production de fromage à Ambatolampy, deux unités de transformation de pommes de terre à Betafo et Faratsiho et enfin une usine de transformation de pommes en cidre à Antsirabe.

Aubaine

A Ambatolampy, ce sera une unité industrielle de laiterie et de fromagerie qui fera le bonheur des producteurs laitiers, des opérateurs économiques, mais également et surtout des consommateurs. Avec cette usine, en effet, les producteurs laitiers trouveront plus facilement preneurs. Une aubaine pour les paysans quand on sait que le district produit quotidiennement 900 litres de lait. Les districts de Betafo et de Faratsiho auront chacun droit à une unité de production de chips. Une débouchée considérable pour les pommes de terre produites dans ces deux localités, qui figurent parmi les grands producteurs de pommes de terre de la région. Enfin, Antsirabe sera dotée d'une cidrerie pour la transformation de pommes.

Velirano

Cette cidrerie rappelle en tout cas la Société de Jus de Fruits d'Antsirabe, la fameuse SOJUFA qui, dans les années 70 était l'un des fleurons de l'industrie de la région Vakinankaratra. Bref, plus de 50 ans après, l'on est en passe de retrouver, grâce au projet de pépinières industrielles initié par le ministre Edgard Razafindravahy, une région réputée pour ses unités industrielles de transformation de produits locaux. C'est d'ailleurs le premier objectif du projet ODOF pour la réalisation du Velirano présidentiel que l'industrialisation massive dans le pays.

« Le défi est à la fois d'améliorer les conditions des paysans qui trouveront plus facilement des débouchés, de créer des emplois et d'offrir aux consommateurs des produits de bonne qualité et au meilleur prix », a expliqué le ministre durant la remise de ces unités industrielles. Présent lors de la remise de ces matériels, le gouverneur de la région Vakinankaratra, Vy Vato Rakotomaditra Rakotovao, et le député d'Antsirabe, Lova Fiarovana, n'ont pas manqué de remercier le MICC pour cette initiative d'une importance particulière pour la région plus que jamais sur la voie de l'industrialisation.