Afrique Centrale: Sud-Kivu - 20 décès à la suite de l'épidémie de choléra dans la ville de Bukavu

Vingt décès ont été enregistrés depuis avril 2023, à la suite de l'épidémie de choléra, dans trois zones de santé de la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.

Presque deux cents cas sont enregistrés chaque semaine depuis deux mois, au centre de traitement de choléra, situé à l'hôpital général de référence de Bukavu, à en croire des sources médicales.

Selon le Dr Guy Mulinganya, la pénurie d'eau potable est parmi les causes de cette épidémie :

« C'est une situation qui a été accentuée par la pénurie d'eau dans la ville mais aussi la période. On doit dire qu'il y a eu aussi un relâchement des mesures qu'on utilisait contre le virus Ebola et contre COVID-19. Et avec ce relâchement des mesures barrières, il y a eu une flambée des cas de choléra et je pense qu'on a un gros morceau à gérer ».

« La seule semaine passée on a eu 254 malades et aujourd'hui déjà on a 34 malades de choléra. Donc plus de 200 malades par semaine, c'est quand même une situation alarmante.

Il y a eu certains décès qui ont été enregistrés au niveau du CTV et même d'autres corps qu'on amène de la communauté au centre de traitement et pourtant ils étaient déjà morts », ajoute le Dr Guy Mulinganya.

Les sources médicales affirment que c'est depuis janvier 2023 que le cholera est déclaré à Bukavu. Les cas se sont accrus à partir du mois d'avril.