Afrique: Lecture dans la nouvelle liste de l'équipe de Tunisie - Le début d'une révolution de velours

Avec la mise à l'écart de plus d'un grand nom et l'appel de plusieurs jeunes talents locaux, le sélectionneur Jalel Kadri vient de fixer un nouveau cap sur l'avenir

Premier constat qui ne peut pas passer inaperçu et ne pas retenir l'attention : dans la liste des 26 joueurs retenus pour le stage de préparation des Aigles de Carthage en vue des matches face à la Guinée Equatoriale ( 17 juin, match officiel ) et l'Algérie ( 20 juin en amical à Annaba) ne figurent pas Youssef Msakni, Elyès Skhiri, Naïm Sliti et Seïfeddine Jaziri.

Décision momentanée et occasionnelle ou choix définitif de tourner la page de ces trois joueurs-cadres de la sélection ? Personne ne peut lire dans les pensées de Jalel Kadri, mais il a dit qu'il a voulu décharger ces joueurs retenus dans leurs clubs en ce moment. Toutefois, le cap vers l'avenir semble bel et bien en ligne de mire, voire amorcé.

Plusieurs jeunes joueurs pétris de grandes qualités techniques ont émergé que ce soit lors de la Coupe du monde juniors Argentine 2023 ou dans le championnat local où la concurrence joue à fond et où plusieurs clubs sont au coude à coude pour les 4 premières places. Ce charme et ce suspense retrouvés dans les compétitions nationales, on les doit, en bonne partie, à cette vague de jeunes joueurs en train de faire parler d'eux et de s'imposer. Jalel Kadri ne peut pas ne pas saisir cette perche pour donner du sang neuf à son équipe et chercher une nouvelle ossature qui dure, un socle de travail pour les dix ans à venir.

Au compte- gouttes en défense et au milieu

Au niveau des gardiens de but, le portier de la sélection U20, Driss Arfaoui, qui s'est distingué avec les juniors de Montasser Louhichi au dernier Mondial, a évité au sélectionneur le casse- tête chinois du choix du quatrième de la liste. Aux côtés de Aymen Dahmen, Béchir Ben Saïd et Moez Hassen, Driss Arfaoui aura beaucoup à gagner en expérience et en maturité et aura l'opportunité de s'aguerrir et de travailler à la perfection ses qualités.

La même remarque vaut pour Alaâ Ghram en défense qui devra arracher sa place dans la charnière centrale même si le duo Yassine Meriah-Montasser Talbi est en ce moment un obstacle insurmontable. Surtout qu'il y a aussi Oussama Haddadi et Yan Valery comme postulants sérieux pour suppléer toute défaillance des deux titulaires cités. L'essentiel pour Ghram est qu'il soit constamment en ballottage favorable et aux aguets pour une entrée surprise dans le bain. Au milieu de terrain, le jeune Oussama Abid, qui fait actuellement les beaux jours d'une Etoile en roue libre pour le titre, n'a pas volé la confiance qui lui a été accordée pour accéder à l'équipe A.

On attend de lui à ce qu'il ne soit pas seulement un joker de l'ombre face au trio Issa Laidouni , Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, mais à ce qu'il travaille plus pour être une plaque tournante de ce secteur où son abattage, sa grande débauche d'énergie de joueur essuie- glace, ses qualités physiques et techniques le placent à armes égales avec Firas Belarbi et Anis Ben Slimane au niveau de l'utilité et de l'efficacité dans le travail de récupération, de transition rapide et de projection vers l'avant.

Le grand chambardement en attaque

Dans la ligne avant, la révolution de velours entreprise par le sélectionneur Jalel Kadri est moins timide avec le choix du quatuor Mohamed Dhaoui, Hamdi Laâbidi, Haykel Chikhaoui, Oussama Bouguerra. C'est même le grand chambardement dans ce compartiment avec le rappel de Haïthem Jouini et deux seuls rescapés de l'ancienne liste : Issam Jebali et Elyès Achouri.

Guinée Equatoriale et Algérie seront ainsi les deux premiers tests pour cette nouvelle alchimie de joueurs et une première pierre dans la construction d'une équipe qui, sans sacrifier le présent et les résultats immédiats, porte aussi un oeil et un regard sur l'avenir. Ça ne va pas peut-être porter des fruits rapides, ça va être un peu long à dessiner ce nouveau visage pressenti, ça va demander de la patience et une bonne période de rodage pour une bonne cohabitation mais en aucun cas, il ne faudra plus, après ce pas en avant, faire marche arrière.