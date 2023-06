Tunisie: L'EST sur Ben Said

Le gardien international des Bleus intéresse le champion en titre «sang et or».

Intronisé directeur sportif de l'EST depuis quelque temps, Tarek Thabet priorise un renfort de poids dans les buts « sang et or ». Et en l'état, la cible serait le portier international de l'USM, Béchir Ben Saïd. Avec Sedki Debchi inconstant et Moez Ben Cherifia qui revient de blessure, les cages du tenant en titre tunisien ne sont pas vraiment blindées, et le gardien usémiste de 28 ans peut, en l'état, faire l'affaire si les tenants de l'Espérance trouvent un accord avec les Bleus avec lesquels Ben Saïd est sous contrat jusqu'au début de l'été 2024.

Ali Saoudi finalise avec le Qatar SC

Ali Saoudi, international U20 du ST, a finalement ratifié un engagement de cinq ans avec le Qatar SC. Le désormais ex-défenseur bardolais touchera un traitement financier de l'ordre de 500.000 dollars annuels alors que le Stade Tunisien percevra 600.000 dollars.

Mejbri à la croisée des chemins

Cédé à Birmingham par les Mancuniens à titre de prêt, Hannibal Mejbri, 20 ans, devrait retrouver Old Trafford cet été quoique le joueur puisse faire l'objet d'un transfert vu la cote d'un joueur qui a assuré en Championship avec Birmingham City. Bref, celui qui est encore sous contrat avec MU jusqu'en 2026 pourrait changer de club en contrepartie d'une somme avoisinant les 18 millions d'euros.

Stade Taïeb Mhiri : capacité d'accueil portée à 20.000 places

Le stade Taïeb Mhiri de Sfax pourrait voir sa capacité d'accueil augmenter après des travaux d'agrandissement dont le coup d'envoi serait prévu dans les prochains mois. A terme, après moins de deux ans de travaux, la capacité d'accueil serait portée à 20.000 places après l'ajout de 7.500 emplacement supplémentaires.

Coupe arabe -- phase des groupes : l'EST avec le CSS ?

Quasiment tous les clubs qui prendront part à la phase finale de la Coupe Arabe des Clubs sont connus. Reste à déterminer le dernier club en lice après l'explication entre le CSS et Al Hilal. Pour rappel, voici la composition des différents groupes :

Groupe A : Espérance de Tunis (Tunisie), [Club Sportif Sfaxien (Tunisie) ou Al Hilal (Soudan)], Al Shorta (Irak), Al Ittihad (Arabie Saoudite).

Groupe B : Wydad Casablanca (Maroc), Al Hilal (Arabie Saoudite), Al Sadd (Qatar), Al Ahli Tripoli (Libye).

Groupe C : Union Sportive Monastirienne (Tunisie), Ezzamalek (Egypte), Al Nasr (Arabie Saoudite), Al Shabab (Arabie Saoudite),

Groupe D : Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie), Al Koweït (Koweït), Raja Casablanca (Maroc), Al Wehda (Emirats Arabes Unis).