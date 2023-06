Sénégal: Interdiction du Vote à Touba - Les conséquences de la décision radicale du Khalife

La commune de Touba Mosquée comptait, lors des dernières élections, 53 lieux de vote et 641 bureaux, pour 291 093 électeurs.

L'audience que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides, avait accordée, samedi dernier, aux dignitaires de la communauté « Baye Fall », a été l'occasion pour lui d'interdire toute forme de manifestation politique dans la cité religieuse, mais aussi d'annoncer la délocalisation des bureaux de vote hors de la cité religieuse de Touba. En effet, la commune de Touba Mosquée, forte de sa grande démographie, est riche en lieux et bureaux de vote. Lors des élections législatives du 31 juillet 2022, elle avait abrité 53 lieux de vote et 641 bureaux, pour 291 093 électeurs. Cette recommandation ne sera pas sans conséquence sur la population électorale de Touba, la deuxième démographie après Dakar.

La commune voisine de Mbacké a regroupé, lors des dernières élections législatives, 12 lieux de vote, 79 bureaux de vote et 42 819 électeurs. Si les lieux de vote de la commune de Touba Mosquée devaient être transférés à Mbacké, la commune pourrait compter 65 lieux de vote et 720 bureaux, pour un nombre important d'électeurs. Mbacké serait alors le vivier électoral le plus important après Dakar.

Toutefois, les électeurs de la ville sainte, jusqu'au khalifat de Serigne Saliou Mbacké, votaient au niveau de l'arrondissement de Ndame, sise à Touba Mosquée, qui, on le rappelle, ne fait pas partie du « périmètre sacré ». D'autres communes riveraines pourraient également accueillir des bureaux de vote des électeurs de Touba.

Les bureaux de vote de Touba, sont situés en dehors du « périmètre sacré », limité par la première corniche. Cette disposition administrative fait que les quartiers-villages de Darou Khoudoss, Darou Minan et Madyana votent au niveau de l'université qui est située après la première corniche. Ainsi, dans les échanges entre les Baye Fall et les concernés, il sera important de faire la différence entre le « périmètre sacré », la commune de Touba Mosquée et l'arrondissement de Ndame pour se conformer aux directives du khalife général, mais aussi permettre aux citoyens de Touba d'exercer leur devoir citoyen par le suffrage exprimé lors des élections.

« Une décision lourde, mais compréhensible », selon Mamadou Sy Albert

Le Khalife général des mourides a décidé de la délocalisation des centres de vote établis à Touba. Cela fait suite à des épisodes d'agitation politique mettant en scène le pouvoir et l'opposition. Ainsi, en 2024, d'autres localités devraient accueillir les électeurs de la deuxième ville du pays en termes d'électorat après Dakar. Mais, cela n'est pas sans conséquence.

La décision du Khalife général des mourides de délocaliser les bureaux de vote de la commune de Touba Mosquée, si elle venait à être appliquée, ne serait pas sans conséquence sur l'organisation des prochaines échéances électorales. L'analyse politique Mamadou Sy Albert part de l'historique d'une décision « presque extrême » qui n'aurait pas été prise dans l'idéal. En effet, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est arrivé à cette conclusion suite à des manifestations et autres agissements politiques mettant en exergue le pouvoir et l'opposition. Pour lui, cette décision révèle bien des choses dont des violences qui pourraient éclater en 2024 lors de la présidentielle. Il estime ainsi que le Khalife s'est montré prudent pour justement mettre à l'abri la ville de Touba de tout débordement politique. « C'est une décision lourde, mais compréhensible d'abord. Le Khalife est influent. Il a fait des médiations, mais ne voit pas les résultats. Il est donc inquiet par rapport à ce qui pourrait se passer », estime Mamadou Sy Albert.

Par ailleurs, l'analyste politique souligne que la délocalisation des centres de vote de Touba vers Mbacké risque de créer des perturbations techniques, mais également sur l'électorat des différents protagonistes. Mamadou Sy Albert met en avant le fait que des électeurs longtemps habitués à voter à un lieu se retrouvent orientés ailleurs. Cela comporte une double préoccupation. D'abord, il va falloir prendre en compte tout cela dans le fichier électoral et aussi informer l'électeur de Touba sur son nouveau lieu de vote. « Les inconvénients du côté du pouvoir et de l'opposition seraient déjà de trouver des parrainages dans la ville de Touba, deuxième poids électoral après Dakar. De plus, il y aura des perturbations sur le fichier électoral et même sur l'organisation de l'élection présidentielle », déclare-t-il.

Pour lui, il ne sera pas aisé pour l'électeur de se retrouver dans un espace nouveau avec la délocalisation. Il estime que cela découragerait des électeurs qui pourraient renoncer à accomplir leur devoir citoyen. « J'espère que le Gouvernement est conscient des effets inattendus de cette décision, d'autant plus que la révision du fichier est achevée. Il va falloir que cette décision soit prise au sérieux au regard du poids électoral de Touba », a-t-il soutenu.