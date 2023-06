Angola: Le Président de la République se rend en Espagne pour la conférence sur la vaccination

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda ce lundi, à destination du Royaume d'Espagne, afin de participer à la Conférence mondiale sur l'impact de la vaccination, qui va se dérouler du 13 au 15 juin.

Le Chef de l'État a été invité à participer à l'événement, promu par GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins), compte tenu de son engagement à la vaccination contre le Covid-19 en Afrique.

L'événement connaîtra également la participation, entre autres entités, de représentants d'organisations multilatérales, de gouvernements, de la société civile, d'entreprises et d'universités.

L'objectif de la réunion est d'évaluer l'impact réalisé par Gavi (une initiative de la Fondation Bill & Melinda Gates) de janvier 2021 à nos jours, période au cours de laquelle l'initiative a été confrontée au double défi de soutenir, avec ses partenaires, la vaccination de routine et répondre aux besoins du Covid-19.

Les données de Gavi indiquent que, depuis 2021, l'initiative a fourni plus de 1,9 milliard de doses de Covid-19 à 146 pays, via COVAX, et soutenu 32 campagnes de vaccination en réponse aux épidémies survenues en 2022.

L'Alliance des vaccins a également redynamisé son programme de vaccination contre le VPH (prévient contre le cancer), et devrait soutenir le lancement du premier vaccin contre le paludisme au monde, plus tard cette année.

Depuis sa création en 2000, Gavi - Alliance des vaccins a permis de vacciner plus de 981 millions d'enfants et d'éviter plus de 16,2 millions de décès, ce qui a contribué à réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu.