Madagascar: Festival de rugby 2023 - Victoire écrasante des Makis face aux Réunionnais

Hier au Stade des Makis au Festival de rugby, le match de gala entre les deux équipes qui se connaissent très bien a une fois tourné à l'avantage des hôtes.

Pour la énième fois, Madagascar sort vainqueur de la confrontation face à la Réunion. Les Makis de Madagascar se sont largement imposés par 57 à 22 face à la sélection de La Réunion. Les poulains de Razily ont dominé de la tête et des épaules leurs adversaires, qui étaient venus avec beaucoup d'ambition. Pourtant, d'entrée de jeu, Soloniaina et consorts ont annoncé la tendance en ouvrant le score à la 3e mn sur un coup de pied de pénalité.

La réplique des Réunionnais ne se fait pas attendre en égalisant le score à la 6e mn. Les visiteurs finissent même par prendre le devant par 10 à 8 sur un essai transformé de Pinana. Une avance qui était de courte durée avant que les Malgaches défilent avec le festival d'essais Le tableau électronique affichait un score de 36 à 15 à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n'a pas changé avec cette belle intensité et vivacité des joueurs malgaches. Au terme d'un match à presque sens unique, Madagascar garde leur supériorité face à la Réunion.

Ce festival de rugby est organisé par l'Ambassade de France, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Malagasy Rugby, Terres en Mêlées, le Ministère de l'Education Nationale et ses partenaires entre autres la Société Générale Madagasikara, Telma, Région Réunion, RCTS et Star entre dans le cadre de l'organisation en France de la Coupe du monde de rugby 2023 du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Rugby solidaire

« Nous avons une longue présence et tradition rugbystique à Madagascar. Il y a beaucoup d'échanges, et ce qui est important, c'est que cet évènement qui réunit des milliers de spectateurs est un travail collectif et montre les valeurs du rugby, la solidarité et l'entraide. C'est un peu le point de départ de la préparation de la Coupe du monde. Nous travaillons déjà là-dessus surtout comment partager cette fête du rugby à Madagascar car le match d'ouverture est une finale avant la lettre entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les Makis vont à la Réunion au mois de septembre », a fait savoir Arnaud Guillois, Ambassadeur de France à Madagascar.

Plusieurs matchs ont été organisés durant cette journée. Chez les benjamins, la victoire est revenue à AJS Mada, JSM Manjakaray pour les minimes, Terre en Mêlées pour les juniors filles, USA Ankadifotsy pour les juniors garçons, FTM pour les seniors. Les Anciens Makis champions d'Afrique de 2012 ont battu RCT Soavimasoandro par 36 à 30. La fête était belle au Stade Makis et tout le monde a eu sa part, sponsors, joueurs, spectateurs et organisateurs.

« Notre première passion est le rugby que nous soutenons dans plusieurs pays depuis de longue date et la seconde est l'engagement solidaire comme les enfants en précarité, l'émancipation des filles. Le tournoi solidaire de rugby avec Terre en mêlées qui combine passion du rugby et engagement solidaire à travers la fondation SG c'est vous l'avenir dans le cadre de la Coupe du monde de rugby dont Société Générale est partenaire », a annoncé Zdenek Metelak, Directeur Général de Société Générale Madagasikara.