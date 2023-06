Afrique de l'Est: Réunion du COMESA - Yvette Sylla plaide pour le climat

La question environnementale a été abordée par Yvette Sylla à Lusaka. Elle revendique des actions à l'échelle régionale pour réduire les impacts du changement climatique dans les pays de la région.

La ministère des Affaires étrangères a ouvert le registre environnemental lors de sa récente sortie africaine. Yvette Sylla a participé le 6 juin dernier à la 18ème réunion des ministres des Affaires étrangères du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) qui s'est tenue à Lusaka, capitale zambienne. C'est une occasion pour elle d'aborder un sujet à la mode sur le plan international.

La question environnementale a été, en effet, mise en avant durant l'intervention de cette membre du gouvernement devant ses pairs africains à cette réunion qui a réuni plusieurs autres membres de gouvernement des pays membres. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, elle a fait le plaidoyer sur les impacts du changement climatique qui affectent particulièrement les Etats insulaires, dont Madagascar.

Sur le sujet, elle a mis l'accent sur la sécheresse extrême dans le Grand Sud et les périodes cycloniques qui sont de plus en plus intenses. Le gouvernement a déjà déployé ses moyens pour s'occuper de cette zone, mais la situation locale tarde à s'améliorer. L'efficacité des actions et l'envergure des interventions manquent pour redresser la situation locale.

Risques

Toujours est-il que, toujours selon la ministre, ces catastrophes naturelles ravagent la Grande île et exacerbent les causes structurelles de l'insécurité et des crises. Raison pour laquelle il est nécessaire d'agir au niveau régional, estime Yvette Sylla. Par ailleurs, la ministre a évoqué que la contribution de Madagascar aux rejets mondiaux en dioxyde de carbone est infime.

Pourtant, le pays se retrouve parmi les plus grandes victimes du changement climatique. A ce titre, selon la missive du ministère des Affaires étrangères, Madagascar a plaidé, à Lusaka, pour la mise en place de projets et d'actions liés à l'adaptation, l'atténuation, la préparation et la réponse aux risques et catastrophes, et entend jouer le rôle d'acteur de premier ordre sur la scène régionale. La réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA a également traité des questions de paix et de sécurité dans la région, lesquelles sont au service du développement durable et de la croissance économique.

Durant son allocution, Yvette Sylla a mis l'accent sur la paix et la sécurité comme instruments de réussite de l'intégration et de la coopération régionales qui sont des éléments essentiels pour soutenir le développement économique de la région et améliorer les conditions de vie des concitoyens. Cette réunion ministérielle précède le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du COMESA qui s'est tenu le 8 juin 2023.