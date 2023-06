Tunisie: Gestion des déchets ménagers à Sousse - Un don japonais

L'ambassade du Japon en Tunisie a fait don d'un «Projet de gestion intégrée et durable des déchets ménagers à Sousse» au profit de la Cité Sidi Abdelhamid dans la région.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu récemment, en présence de Son Excellence Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie, Nabil Ferjani, gouverneur de Sousse, et de Madame Maali Mrabet, présidente de l'Association Sousse Propre. «Ce don d'une valeur de plus de 235.000 dinars qui a été octroyé au profit de l'ONG "Sousse Propre", en guise de camions à benne, broyeur, conteneurs métalliques et sacs plastiques, s'inscrit dans le droit fil de contribuer à la sécurité humaine», détaille le communiqué de l'ambassade.

À la suite de la cérémonie, une action de ramassage des déchets s'est déroulée avec succès au même quartier, avec la participation des partenaires au programme environnemental «Villes propres Tunisie», dont notamment les volontaires de la Jica, l'association «Sousse Propre» et les ONG alliées, l'ONU-Habitat dans le cadre de «Clean-up Year 2023» initié par le ministère de l'Environnement, des citoyens et des enfants.

L'objectif de ce don et de l'action de ramassage réalisés est d'approfondir l'intérêt et la sensibilisation sur le problème des déchets et d'améliorer l'environnement sanitaire dans la région, en fournissant des poubelles, des camions de collecte et du matériel de compostage, ce qui permettra de favoriser un cadre de vie approprié à tous. Il y a lieu également de souligner l'importance de la préservation de l'environnement à travers la valorisation du système de collecte des déchets ménagers pour les réutiliser comme engrais dans les cités El Matar, Ksibet Echatt et Sidi Abdelhamid.

Dans ce même cadre environnemental et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, l'ambassade du Japon a participé, le 5 juin dernier, à l'événement organisé par le ministère de l'Environnement à la Cité de la culture avec une exposition des projets environnementaux qu'elle a financés, via la Jica et l'ONU-Habitat. Par ailleurs, l'ambassadeur japonais a effectué une visite avec la ministre de l'Environnement à cette foire, faisant preuve de la détermination et de l'engagement de son pays à soutenir toute action qui améliore les conditions de vie et qui contribue à créer un environnement sain et propre.