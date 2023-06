Madagascar: Herimanana Razafimahefa - Au chevet des paysans victimes des averses de grêle dans l'Avaradrano

Trois régions, à savoir Analamanga, Alaotra Mangoro et Vakinankaratra ont fortement été touchées par de violents épisodes de gros grêlons ces derniers temps.

Rien que dans le district d'Avaradrano à Analamanga, de gros grêlons se sont abattus sur les cultures des paysans. « On a enregistré 150 ha de cultures complètement ravagés suite à ces averses de grêle. Parmi lesquels, plus de 90 ha constituent des cultures de ciboulettes, 45 ha ont été exploités pour les cultures de haricot et les 15 ha restants ont comporté des rizicultures. La commune de Manandriana figure pourtant parmi les grands producteurs de ciboulettes tout en approvisionnant les marchés de la capitale et de Toamasina. Les pertes sont estimées entre 600 000 Ar et 1 million Ar par jour par paysan », a expliqué le maire de cette collectivité, le Dr Raveloson Riana.

Pour la commune de Fieferana, 40 ha de riziculture ainsi que 20 ha de terrain exploités pour les cultures maraîchères telles que les haricots verts, les petits pois, les carottes et les pommes de terre, sont complètement détruites. « Ces productions maraîchères auraient dû être mises en vente sur les marchés de Sabotsy Namehana et d'Ambohitrarahaba à l'approche de la fête de l'Indépendance du 26 juin 2023 », se plaint le maire de cette collectivité.

Réconforter les victimes

Une semaine après avoir reçu les doléances de ces collectivités territoriales décentralisées, une forte délégation conduite par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, accompagné par le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, se sont rendus sur place, samedi dernier pour être au chevet des paysans victimes.

« Le président de la République se souciant de ces sinistrés en particulier, nous a envoyé pour les réconforter et leur venir en aide suite à cette catastrophe naturelle. Nous avons ainsi remis 2,763 tonnes de riz, 1,125 tonnes de grains secs, 450 kg de farine et 225 packs de « Vatsy Tsinjo » aux 225 ménages sinistrés, ainsi que 1 000 sachets de semences servant à relancer leurs cultures maraîchères en cette période de contre-saison, des lombricomposts et des petits matériels agricoles. Des tôles sont également mises à la disposition de la commune pour réhabiliter le CEG de Manandriana et bien d'autres bâtiments publics. Ce n'est qu'un début puisque nous allons également soutenir les autres régions touchées par ces orages de grêle, après le district d'Avaradrano. Il est à rappeler, en effet, que le Sénat a également pour rôle de soutenir les collectivités territoriales décentralisées, outre sa mission législative », a évoqué ce chef d'Institution.

Il est à noter qu'un sachet de ces semences permet d'exploiter deux plates bandes de terrain en culture maraîchère. En outre, le groupe STOI a offert gratuitement 2,5 tonnes d'engrais biologique « Taroka » qui vont permettre de booster la production de ces paysans sinistrés issus de ces deux communes.

Fabriquer des composts bio

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a réitéré que les effets néfastes du changement climatique se font bel et bien sentir au niveau du secteur agricole. « Les paysans doivent ainsi s'adapter au nouveau calendrier cultural en pratiquant des techniques de production plus appropriées, en utilisant des variétés de semences à cycle court, surtout le riz. Des fiches techniques seront également distribuées pour aider tous les exploitants agricoles à fabriquer des composts bio. En effet, ce sont des intrants indispensables permettant d'augmenter leur rendement de productivité. Par ailleurs, nous allons mobiliser des techniciens qui vont former les paysans sur les techniques culturales plus performantes. Nous vous assurons que l'Etat est toujours proche de la population. Nous vous apportons tout notre soutien afin que vous puissiez relancer au plus vite vos activités agricoles après ces aléas climatiques. L'objectif consiste à éviter la flambée des prix de la production agricole surtout les produits maraîchers sur les marchés », a-t-il enchaîné.