Algérie: Accord de coopération entre l'USTHB et Algérie Poste sur la formation et la recherche appliquée

ALGER — L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) et l'entreprise publique Algérie Poste ont signé, lundi à Alger, un accord-cadre de coopération dans les domaines de la formation et de la recherche appliquée.

Le document a été signé par le recteur de l'USTHB, M. Djamal Eddine Akretche, et le directeur général d'Algérie Poste, M. Louai Zidi, lors d'une cérémonie tenue au sein de l'université.

A travers cet accord, les deux parties ont déclaré vouloir "collaborer pour faciliter et encourager la coopération socio-économique universitaire dans les domaines de la formation et de la recherche appliquée".

L'accord porte notamment sur l'accueil d'étudiants dans le cadre de stages de fin d'études, la collaboration sur des projets de recherche appliquée répondant aux besoins du secteur socio-économique, l'organisation commune de séminaires et colloques et l'échange d'informations relatives aux besoins du secteur socio-économique.

Selon l'accord, Algérie Poste s'engage entre autre à accueillir, au sein de ses différentes structures, les étudiants stagiaires, à accompagner l'USTHB dans la formation des enseignants/chercheurs, à participer au développement de solutions innovantes dans le domaine des TIC.

De son côté, l'USTHB s'engage à mettre, au profit d'Algérie Poste, ses compétences au service des activités de recherche et développement autour de projets innovants dans le domaine des TIC et à associer Algérie Poste à des manifestations scientifiques et économiques, organisées à l'intention des étudiants ou des professionnels du secteur économique.