Sénégal: Kédougou - Le baccalauréat technique se tient 'sans difficulté majeure' (chef de centre)

"Au jury 1428 du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassi de Kédougou, qui a un effectif de 256 candidats, les épreuves du baccalauréat technique ont bien démarré sans aucune difficulté majeure", a dit à l'APS le chef du centre d'examen, le proviseur Moussa Doucouré APS.

Cet établissement qui abrite le jury 1428 est composé de quatre séries techniques, dont la série Sciences et technologies de l'économie et de la gestion (STEG), la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STIDD) et les séries T1 et T2.

Selon le proviseur Moussa Doucouré, l'examen a démarré à 8h en présence des surveillants, des examinateurs et des agents de police chargés de sécuriser les lieux. "Tout le matériel a été mis à disposition à temps", a assuré M. Doucouré.

Les candidats vont plancher sur les épreuves du baccalauréat technique de lundi à samedi, soit six jours d'examen.