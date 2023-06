Togo: Exigence de qualité, valeur éthique

L'ESQESE (Ecole supérieure de la qualité, environnement et la sécurité en entreprise), basée à Lyon et Paris, va aider les entreprises togolaises à mettre en place la QHSE.

L'ESQESE a pour objectif de former de futurs professionnels prêts à répondre aux nouveaux enjeux économiques, culturels et éthiques.

Elle enseigne les fondamentaux du QSE (Qualité Sécurité Santé Environnement), les outils du QSE dans un souci de développement durable, et les matières du management pour former des professionnels investis dans une démarche éco-citoyenne et responsable.

Les métiers du QSE sont des métiers jeunes (nés dans les années 80) et évolutifs, en prise directe avec le développement durable du monde de demain.

Leur objectif ultime est d'améliorer la qualité d'un produit ou d'un service, la sécurité d'un procédé, la prévention des accidents du travail ou la préservation de l'environnement. Les acteurs du QSE permettent à l'entreprise d'assurer un niveau de performance, de sécurité, de qualité, d'innocuité, de respect de l'environnement, de sécurité pour leurs employés et leurs clients.

L'établissement souhaite mettre son expertise au service des entreprises togolaises.

Claire de Mazières, responsable de l'ESQSE Paris, est actuellement au Togo à la tête d'une délégation pour participer à un Forum de 2 jours sur la qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE).

La politique de QHSE, appelée également Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, est une évaluation de la mise aux normes de la production.

Elle concerne les sociétés de fabrication ou les industries. Il s'agit d'une méthode de management intégré (plus communément appelée SMI), permettant d'identifier et de respecter les règles établies. Par exemple, elle concerne les normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001.

Cette politique a aussi trait au bien-être des salariés, au respect de l'environnement ainsi qu'à la performance du matériel. De ce fait, elle concerne à la fois la sécurité au travail et la santé au travail.

La QHSE est une exigence à laquelle toutes les sociétés togolaises devront se soumettre à moyen terme ; peu importe leur taille et leur secteur d'activité.

Elle incarne une valeur éthique qui cherche à accompagner les équipes.

Si une entreprise respecte soigneusement les normes imposées par la QHSE, elle peut atteindre un niveau de satisfaction client, ainsi qu'un niveau de compétitivité supérieur à ses concurrents.

Cela permet à l'entreprise d'avoir une meilleure image, aux yeux des investisseurs, mais également des consommateurs.

Des représentants de plusieurs grandes entreprises du Togo participent à la rencontre, Togocom, CimTogo et BB, notamment.