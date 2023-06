Afrique de l'Est: Health For All Film Festival - Des cinéastes malgaches remportent le Grand Prix

Les cinéastes malgaches se sont illustrés au «Health for all» film festival. Mamihasina et Nantenaina ont remporté le Grand Prix.

Jonathan's Miracle Feet», le court métrage réalisé et produit par Mamihasina Raminosoa et Nantenaina Rakotondranivo de DDC Africa a séduit le jury du prestigieux festival de films «Helath for all» de l'édition 2023. Dans la catégorie «Universal Health Coverage», c'était le film de ces deux cinéastes malgaches qui a remporté le Grand Prix.

Une cérémonie de remise des prix s'est tenue à Genève le mardi 6 juin 2023, dans les locaux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le jury, dirigé par l'actrice hollywoodienne Sharon Stone, a décerné le Grand Prix au «Jonathan's Miracle Feet» de Mamihasina et Nantenaina.

La qualité de la réalisation et l'intensité émotionnelle du court métrage ont impressionné les juges. Leur production a été unanimement saluée par les experts du cinéma et de la santé.

Tragedie déchirante

Le film réalisé par Mamihasina Raminosoa et Nantenaina Rakotondranivo nous plonge dans une histoire d'espoir et de résilience. Selon les deux réalisateurs, «Jonathan's Miracle Feet» raconte l'histoire d'une famille sierra-léonaise.

Ce ménage surmonte une tragédie déchirante suite à la naissance d'un enfant atteint de pieds bots, une malformation congénitale méconnue qui touche 1 bébé sur 700.

Grâce au traitement proposé par l'ONG MiracleFeet et le gouvernement du Sierra Leone, les pieds du jeune Jonathan sont complètement réhabilités, sa mère retrouve sa dignité après avoir souffert de stigmatisation, la famille peut à nouveau nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. L'OMS organise chaque année un concours pendant le festival de films "Health for all". Environ 110 pays du monde entier participent à ce concours.