Madagascar: Préservation des océans - Madagascar opte pour une approche intersectorielle

Les océans du monde sont en danger. La pollution plastique est pointée du doigt par tous les acteurs, dont le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue.

Une ode aux océans. C'est ce qui peut résumer une vidéo publiée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue en marge de la célébration de la journée mondiale des océans vendredi dernier. Une vidéo de six minutes dans laquelle le Dr Mahatante Tsimanaorate Paubert, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, fait un bref survol des océans, de leur création aux dangers qui les guettent actuellement en passant par leurs rôles et missions aussi bien sur le climat que sur le quotidien des animaux et de l'espèce humaine. Et question dangers, les propos du ministre sont, on ne peut plus clairs.

« Les océans sont actuellement menacés à cause des diverses pollutions, notamment plastiques et hydrocarbures », interpelle-t-il. Compte tenu des enjeux qui se présentent, le pays s'est lancé dans une approche intersectorielle. La mise en place du cluster économie bleue qui regroupe différents acteurs comme les départements ministériels (ceux concernés directement ou indirectement par les océans, l'eau et l'économie bleue) et les organisations de la société civile en est une manifestation. À cela s'ajoute, la collaboration du ministère de l'Environnement et du développement durable, ministère de la Pêche et de l'Économie bleue dans la lutte contre les pollutions.

Préserver

Dans cette optique de préserver les océans qui constituent une ressource importante pour l'Humanité, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue mène plusieurs chantiers. En matière d'algoculture par exemple, le renforcement des dispositifs réglementaires a été initié. « Ce secteur est en pleine effervescence en ce moment. On profite de cet engouement pour le réglementer en balisant les méthodes de production », nous confie un responsable auprès du ministère. Les réglementations concernent surtout les matériels de production.

« On bannit tout ce qui est matériel ne respectant pas l'environnement », précise notre source. Avant d'ajouter « les entreprises qui disposent déjà de réglementations et de cahiers de charges environnementaux sont encouragées à les suivre. En cas de manquement, le ministère les interpelle. Et s'il le faut, les licences peuvent être retirées ». Une initiative de dotation de filets réglementaires aux pêcheurs dans le cadre du projet Swiofish 2 serait également à l'étude au niveau du ministère.