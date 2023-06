Madagascar: Trail Marovatana - Un nouveau record pour Alvine

Franc succès pour la deuxième édition du trail Marovatana organisée par l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA). Le Trio Alvine-Hasina-Kevin a survolé les débats chez les hommes.

Retour en force de Jeannot Avotriniaina alias Alvine. Le sociétaire du Crown Athletics Antsirabe a remporté le titre de la deuxième édition du Trail Marovatana qui s'est tenue samedi dans la partie Nord de la Capitale. Pour sa première participation à cette course, Alvine a terminé le parcours de 30,2 km avec 1172 m de D+ reliant Ambohimanga et Ambohitsimeloka en 2h 26min 23 sec. Son principal rival était Hasina Rafalimanana, l'athlète du club d'Atsimondrano qui s'adjuge le titre de vice-champion avec un chrono de 2h 28min 28sec.

Le combat était très serré entre les deux traileurs. Hasina a mené tout au long du parcours sauf qu'après le dernier PC à 7 km avant la ligne d'arrivée, il a été devancé par Alvine, le maître incontestable dans cette discipline. Il s'agit de son nouveau record personnel en trail court, toutefois le record national du 30km n'est pas encore battu. Le chrono de référence depuis ces dernières années reste 2h 17 min, celui de Hasina lors de l'UTOP 2019.

« Je me suis bien régalé de cette première participation au Marovatana. L'organisation était parfaite dont je mentionne en particulier les balisages et les bénévoles. Le parcours était très technique car après la première montée, son niveau était alterné, ce qui m'a permis de changer de rythme de temps en temps. Mon objectif était de 2h30, d'ailleurs je ne me suis pas bien préparé. Mais j'ai pu encore l'améliorer, je suis très satisfait. Le prochain rendez-vous sera l'UTCS 142km en novembre », s'est réjoui Alvine. Pour Hasina, le vice-champion, rien à regretter car lui aussi, il a bien apprécié le parcours.

Ses efforts finissent toujours par payer car en outre de son deuxième scratch, il est champion dans sa catégorie Vétéran 1. Onze ans d'expérience en trail, le fondateur du club USA n'a jamais manqué le podium. La troisième place est revenue à Kevin Patrick Randriamampionona. Le vice-champion de l'Ultra 126 km de l'Utop a enregistré un temps de 2h 31min 24sec.

Il est champion de sa catégorie Espoir, alors qu'il était au pied du podium lors de la première édition. « C'est ma quatrième course officielle de la saison, un grand tremplin avant ma première sortie internationale à La Réunion », a-t-il noté. Dans les hostilités féminines, Marie Noeline Razafiarisoa a soulevé le trophée après sa belle performance de 3h 32min 22sec. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. La licenciée du club As Fanalamanga a ajouté une étoile à son palmarès après sa victoire sur le semi-trail de l'UTOP.

Et ce grâce à son coach qui n'est autre que son mari, un footballeur. « Je n'ai pas pensé à gagner ce titre. Mon avantage c'était au niveau des montées qui m'ont permis de surclasser les autres coureuses », a-t-elle soutenu. Dina Rojoarisoa Rabesandratana se trouve à la deuxième place avec un temps de 3h 27min 56sec. Elle était quatrième lors de la première édition. Cette fois-ci, elle a pu également améliorer son classement, une suite logique de son bon travail lors de l'Ultra 126 avec sa précieuse troisième place. Jeanne Pierrette Rasoarivelo a complété le podium des dames en réalisant un chrono de 3h 39min 17sec.

Place à l'UTCS

Sur les 235 inscrits, 219 coureurs étaient sur la ligne de départ samedi. Parmi eux, 34 sont des étrangers venant de sept nationalités différentes. « Notre satisfaction c'est de voir les coureurs heureux et ayant pu profiter des beaux paysages du parcours. Cependant, nous avons accompli une belle mission car un sourire éclatant a illuminé les visages de tous les finishers. L'objectif de ce trail c'est de faire découvrir les sites touristiques et la promotion du tourisme dans la région Analalamanga. Ici on parle du trail, il y a logiquement de la performance. Bon nombre d'étrangers qui résident à Madagascar y ont participé. Après cette course, on se concentre sur l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) qui verra encore une participation des coureurs étrangers », a fait savoir Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'ORTANA.