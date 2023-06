Madagascar: Tennis - Billie Jean King - Madagascar monte en groupe III

Championne du groupe IV Afrique à Kigali, Rwanda, la Grande Ile évolue en groupe III en 2024.

Mission accomplie. Les raquettes malgaches auteures d'un parcours sans faute au Billie Jean King Cup à Kigali, Rwanda évoluent en groupe III la prochaine saison. Un retour gagnant pour Madagascar après quelques années d'absence dans la compétition.

Samedi, en finale contre les Tanzaniennes, les Malgaches se sont imposées logiquement par 3 victoires à 0. Une sixième victoire de suite qui relance la petite balle jaune malgache sur cette coupe du monde féminine par équipe pour la zone Afrique. Les protégées de Jean Marc Randriamanalina terminent ainsi championnes du groupe IV 2023. Favorites avant l'entame de la finale, les Malgaches ont fait respecter la hiérarchie.

En simple, Mitia Ravoavy n'a pas fait de dentelle pour remporter le match en deux sets, 6/0 et 6/1. Mialy Ranaivo après un premier set assez serré par 6 à 1, n'a pas tremblé au second set par 6 à 1 pour offrir la seconde victoire malgache en finale face à Shana Mao. En double, la paire Harena Voaviandraina et Narindra Ranaivo a gagné contre Shana Mao et Esther Mohamed par deux sets à zéro, 6/1 et 6/4. « C'était une belle aventure, j'ai aimé l'ambiance du tournoi. Je suis super contente de l'équipe, et de nos résultats. Nous serons prêtes à concourir et à viser haut pour le groupe 3 », a déclaré Mialy Ranaivo.

Avec une équipe composée entièrement d'expatriés et de jeunes joueuses, le défi a été relevé. « L'équipe nationale de Billie Jean King a été à la hauteur des attentes. Après 2018 où on a évolué la dernière fois en groupe 3, on a été relégué en groupe 4 faute de participation. Maintenant on a repris de la plus belle des manières cette prestation en Billie Jean King Cup en gagnant le groupe 4 de la zone Afrique. La saison 2024 s'annonce très intéressante pour nos joueuses.... elles continueront de bien se préparer et elles sont très motivées , a confié, Dina Razafimahatratra, consultant technique au sein de la FMT.

Parcours de Madagascar

Madagascar 2 - 1 Cameroun

Madagascar 3 - 0 Lesotho

Madagascar 3 - 0 Sénégal

Madagascar 3 - 0 Congo

Madagascar 3 - 0 RDC

Madagascar 3 - 0 Tanzanie