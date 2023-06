Ile Maurice: Concert Bollywood - La légende Lucky Ali pour la première fois à Maurice en août

Retenez la date. Le chanteur indien Lucky Ali sera en concert au Trianon Convention Centre le dimanche 6 août. Cet événement est proposé par Showtime Mauritius.

Lucky Ali arrive avec sa panoplie de chansons porte-bonheur. De O Sanam à Ek Pal ka Jeena en passant par Na Tum Jano Na Hum, ces tubes figurent parmi les titres préférés de tous les temps.

Des années 90 à nos jours, Lucky Ali n'a fait que se bonifier. Il donnera son tout premier concert à Maurice le dimanche 6 août prochain au Trianon Convention Centre. Cette soirée, intitulée RevivingThe GoldenTunes est proposée par Showtime Mauritius. C'est la première fois que cette société se lance dans l'organisation de concert.

Lucky Ali sera accompagné de Sayli Kamble, une jeune artiste montante qui a participé à l'émission Indian Idol saison 12. Dans cette téléréalité, elle a su montrer qu'elle est une chanteuse polyvalente. Elle a débuté dans l'émission Amul Voice of India avant de signer avec le label Himesh Reshammiya. Sayli Kamble s'est depuis produite en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada avec son groupe.

À Maurice, elle donnera le coup d'envoi du spectacle de trois heures qui débutera à 19 h 30 pour se terminer à 22 h 30. En première partie de soirée, Sayli Kamble aura 90 minutes pour faire montre de son talent. Avant que Lucky Ali ne s'empare du micro pour 90 minutes de show.

«C'est une légende qui vient à Maurice», s'enthousiasme Nagillen Narrainen, responsable marketing de Showtime Mauritius. «On est très 'lucky' d'avoir le célèbre Lucky Ali pour notre premier concert». Avant de signer avec Lucky Ali, Nagillen Narrainen et Manish Rajcoomarsing - le responsable des finances de Showtime Mauritius - ont assisté à l'un de ses concerts en Inde.

«À 64 ans, Lucky Ali assure une tournée de 20 dates en Inde, puis des concerts à Dubaï avant de se produire en Australie en juillet». Chez Showtime Mauritius, on a aussi constaté que sur TikTok il y a un «craze» pour ce chanteur actuellement. «Old tunes are having a new life.»

Pour sa première aventure, l'organisateur mise sur un «mélange de moderne et de chansons des années 90». Il a choisi le Trianon Convention Centre, pour son acoustique et ses jeux de lumières. «Nous voulons que les gens sortent heureux et satisfaits. Ce sera une soirée mémorable avec de la musique qui va toucher votre âme», affirme Nagillen Narrainen. Bonus : les 200 premiers tickets VVIP achetés auront droit à un voucher de Rs 500 dans un spa.

Si c'est la première fois que Showtime Mauritius propose un concert, Nagillen Narrainen et Manish Rajcoomarsing ont déjà de l'expérience dans l'événementiel. Nagillen Narrainen affirme qu'ils ont déjà «fait venir plusieurs artistes à Maurice pour le compte d'une autre société. Cela a été une réussite».

Il précise que Showtime Mauritius ne va pas se concentrer que sur des artistes de Bollywood mais compte aussi proposer des artistes internationaux et des DJs. «On veut organiser des concerts mémorables et de qualité.»

Le 6 août, place à Lucky Ali, artiste plusieurs fois récompensé. Son album soul Sunoh l'a sacré meilleur chanteur pop masculin aux Screen Awards en 1996. Il a aussi été le Channel V Viewers Choice Award en 1997. La chanson O Sanam, extraite de Sunoh, a véritablement fait décoller sa carrière et est considérée comme l'une des meilleures chansons «indi-pop» de tous les temps.

Lucky Ali a fait ses débuts en tant que chanteur de Bollywood en 2000 avec la chanson Kaho Naa... Pyaar Hai Na Tum Jaano Na Hum. Il a également joué dans le film de 2002, Sur - La mélodie de la vie. En 2010, pour la bande originale d'Anjana Anjani, il a chanté Hairat. Lucky Ali a également chanté le morceau Safarnama, dans le film Tamasha avec Deepika Padukone et Ranbir Kapoor. Une chanson qui a pour music director A.R Rahman.

*Reviving The Golden Tunes avec Lucky Ali, le dimanche 6 août au Trianon Convention Centre. Places entre Rs 4 000 (VVIP) à Rs 1250 (Silver). En vente dans le Rezo Otayo et Maubook.com.